- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
32 (76.19%)
亏损交易:
10 (23.81%)
最好交易:
3.86 USD
最差交易:
-28.20 USD
毛利:
31.99 USD (3 379 pips)
毛利亏损:
-57.72 USD (5 713 pips)
最大连续赢利:
7 (8.86 USD)
最大连续盈利:
8.86 USD (7)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
3.87%
最大入金加载:
5.95%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.48
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
42 (100.00%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
1.00 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
2 (-0.54 USD)
最大连续亏损:
-28.20 USD (1)
每月增长:
-12.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.87 USD
最大值:
53.59 USD (26.70%)
相对跌幅:
结余:
26.70% (53.59 USD)
净值:
13.37% (23.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.86 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.86 USD
最大连续亏损: -0.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.22 × 27
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live03
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|0.68 × 38
|
WealthyAccumulation-Live
|0.90 × 197
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 116
|
Tickmill-Live08
|1.19 × 103
|
Pepperstone-Edge01
|1.33 × 3
|
UniversalInnovation-Live-UK
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.43 × 130
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 36
|
ICMarketsSC-Live10
|1.70 × 338
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
153
USD
USD
2
100%
42
76%
4%
0.55
-0.61
USD
USD
27%
1:500