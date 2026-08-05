信号部分
信号 / MetaTrader 4 / A6000001
Shui Zhi Niu

A6000001

Shui Zhi Niu
Shui Zhi Niu

Shui Zhi Niu

0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -12%
Tickmill-Live05
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
42
盈利交易:
32 (76.19%)
亏损交易:
10 (23.81%)
最好交易:
3.86 USD
最差交易:
-28.20 USD
毛利:
31.99 USD (3 379 pips)
毛利亏损:
-57.72 USD (5 713 pips)
最大连续赢利:
7 (8.86 USD)
最大连续盈利:
8.86 USD (7)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
3.87%
最大入金加载:
5.95%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.48
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
42 (100.00%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
1.00 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
2 (-0.54 USD)
最大连续亏损:
-28.20 USD (1)
每月增长:
-12.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.87 USD
最大值:
53.59 USD (26.70%)
相对跌幅:
结余:
26.70% (53.59 USD)
净值:
13.37% (23.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.86 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.86 USD
最大连续亏损: -0.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 12
MaxrichGroup-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.22 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.22 × 27
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.60 × 42
ICMarkets-Live03
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 3
MEXIntGroup-Real
0.68 × 38
WealthyAccumulation-Live
0.90 × 197
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 116
Tickmill-Live08
1.19 × 103
Pepperstone-Edge01
1.33 × 3
UniversalInnovation-Live-UK
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.43 × 130
ICMarketsSC-Live07
1.67 × 36
ICMarketsSC-Live10
1.70 × 338
127 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.12 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 06:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 14:57
Share of trading days is too low
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 13:56
Share of trading days is too low
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
A6000001
每月30 USD
-12%
0
0
USD
153
USD
2
100%
42
76%
4%
0.55
-0.61
USD
27%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载