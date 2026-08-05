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Сигналы / MetaTrader 5 / Portfolio Test
Jimmy Peter Eriksson

Portfolio Test

Jimmy Peter Eriksson
Jimmy Peter Eriksson

Jimmy Peter Eriksson

4.4 (141)
I have over 5 years of experience in trading and system development, focused on building structured and rule-based automated trading systems.
My approach is simple: real strategies, real logic — no martingale, no grid systems, and no hidden risk mechanics.
7 продуктов 13 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 54%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
55 (57.29%)
Убыточных трейдов:
41 (42.71%)
Лучший трейд:
253.58 USD
Худший трейд:
-46.88 USD
Общая прибыль:
1 806.58 USD (441 130 pips)
Общий убыток:
-455.90 USD (355 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (50.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
95.47%
Макс. загрузка депозита:
4.75%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
10.37
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
14.07 USD
Средняя прибыль:
32.85 USD
Средний убыток:
-11.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.99 USD (4)
Прирост в месяц:
54.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.03 USD
Максимальная:
130.20 USD (5.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.20% (130.89 USD)
По эквити:
1.40% (51.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 24
XAUUSD 21
USDJPY 15
GBPUSD 9
EURUSD 9
USTEC 8
DE40 5
US30 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -74
XAUUSD 1.4K
USDJPY 7
GBPUSD -19
EURUSD -18
USTEC -2
DE40 1
US30 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -60K
XAUUSD 75K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -446
EURUSD -236
USTEC -2.1K
DE40 320
US30 72K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.58 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.63 USD
Макс. убыток в серии: -58.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.78 × 9
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
21.50 × 8
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Combined Portfolio of Eriksson Systems
Нет отзывов
2026.08.11 01:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portfolio Test
49 USD в месяц
54%
0
0
USD
3.9K
USD
2
100%
96
57%
95%
3.96
14.07
USD
5%
1:500
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