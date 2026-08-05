- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
55 (57.29%)
Убыточных трейдов:
41 (42.71%)
Лучший трейд:
253.58 USD
Худший трейд:
-46.88 USD
Общая прибыль:
1 806.58 USD (441 130 pips)
Общий убыток:
-455.90 USD (355 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (50.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
95.47%
Макс. загрузка депозита:
4.75%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
10.37
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
14.07 USD
Средняя прибыль:
32.85 USD
Средний убыток:
-11.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.99 USD (4)
Прирост в месяц:
54.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.03 USD
Максимальная:
130.20 USD (5.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.20% (130.89 USD)
По эквити:
1.40% (51.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|9
|USTEC
|8
|DE40
|5
|US30
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-74
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|-19
|EURUSD
|-18
|USTEC
|-2
|DE40
|1
|US30
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-60K
|XAUUSD
|75K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-446
|EURUSD
|-236
|USTEC
|-2.1K
|DE40
|320
|US30
|72K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +253.58 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +50.63 USD
Макс. убыток в серии: -58.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.78 × 9
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.50 × 8
Combined Portfolio of Eriksson Systems
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
2
100%
96
57%
95%
3.96
14.07
USD
USD
5%
1:500