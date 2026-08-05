- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
73 (53.67%)
亏损交易:
63 (46.32%)
最好交易:
253.58 USD
最差交易:
-46.88 USD
毛利:
2 266.61 USD (552 382 pips)
毛利亏损:
-624.89 USD (466 377 pips)
最大连续赢利:
7 (50.63 USD)
最大连续盈利:
370.48 USD (2)
夏普比率:
0.27
交易活动:
97.50%
最大入金加载:
4.75%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
95
平均持有时间:
7 小时
采收率:
12.61
长期交易:
97 (71.32%)
短期交易:
39 (28.68%)
利润因子:
3.63
预期回报:
12.07 USD
平均利润:
31.05 USD
平均损失:
-9.92 USD
最大连续失误:
4 (-58.99 USD)
最大连续亏损:
-58.99 USD (4)
每月增长:
65.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
114.03 USD
最大值:
130.20 USD (5.17%)
相对跌幅:
结余:
5.20% (130.89 USD)
净值:
1.40% (51.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|31
|XAUUSD
|29
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|14
|USTEC
|13
|EURUSD
|13
|DE40
|7
|US30
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-111
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|-43
|USTEC
|29
|EURUSD
|-36
|DE40
|10
|US30
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-93K
|XAUUSD
|89K
|USDJPY
|1.9K
|GBPUSD
|-893
|USTEC
|29K
|EURUSD
|-500
|DE40
|4.5K
|US30
|56K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +253.58 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +50.63 USD
最大连续亏损: -58.99 USD
Combined Portfolio of Eriksson Systems
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
66%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
2
100%
136
53%
98%
3.62
12.07
USD
USD
5%
1:500