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Jimmy Peter Eriksson

Portfolio Test

Jimmy Peter Eriksson
Jimmy Peter Eriksson

Jimmy Peter Eriksson

4.4 (142)
I have over 5 years of experience in trading and system development, focused on building structured and rule-based automated trading systems.
My approach is simple: real strategies, real logic — no martingale, no grid systems, and no hidden risk mechanics.
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可靠性
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ICMarketsSC-MT5-3
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  • 成长
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  • 提取
交易:
136
盈利交易:
73 (53.67%)
亏损交易:
63 (46.32%)
最好交易:
253.58 USD
最差交易:
-46.88 USD
毛利:
2 266.61 USD (552 382 pips)
毛利亏损:
-624.89 USD (466 377 pips)
最大连续赢利:
7 (50.63 USD)
最大连续盈利:
370.48 USD (2)
夏普比率:
0.27
交易活动:
97.50%
最大入金加载:
4.75%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
95
平均持有时间:
7 小时
采收率:
12.61
长期交易:
97 (71.32%)
短期交易:
39 (28.68%)
利润因子:
3.63
预期回报:
12.07 USD
平均利润:
31.05 USD
平均损失:
-9.92 USD
最大连续失误:
4 (-58.99 USD)
最大连续亏损:
-58.99 USD (4)
每月增长:
65.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
114.03 USD
最大值:
130.20 USD (5.17%)
相对跌幅:
结余:
5.20% (130.89 USD)
净值:
1.40% (51.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 31
XAUUSD 29
USDJPY 22
GBPUSD 14
USTEC 13
EURUSD 13
DE40 7
US30 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -111
XAUUSD 1.7K
USDJPY 7
GBPUSD -43
USTEC 29
EURUSD -36
DE40 10
US30 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -93K
XAUUSD 89K
USDJPY 1.9K
GBPUSD -893
USTEC 29K
EURUSD -500
DE40 4.5K
US30 56K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
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最好交易: +253.58 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +50.63 USD
最大连续亏损: -58.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
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FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
21.50 × 8
TitanFX-MT5-01
30.50 × 2
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Combined Portfolio of Eriksson Systems
没有评论
2026.08.11 01:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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