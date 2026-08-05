- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
17 (51.51%)
Убыточных трейдов:
16 (48.48%)
Лучший трейд:
2.03 USD
Худший трейд:
-2.05 USD
Общая прибыль:
17.06 USD (9 182 pips)
Общий убыток:
-18.11 USD (11 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.88 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
20.90%
Макс. загрузка депозита:
96.75%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
20 (60.61%)
Коротких трейдов:
13 (39.39%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-1.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.30 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.99 USD
Максимальная:
6.30 USD (53.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.62% (6.30 USD)
По эквити:
21.33% (1.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USA500
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USA500
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USA500
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.03 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5.88 USD
Макс. убыток в серии: -6.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This bot is based on technical indicators calculating RSI + ADX + ATR + DI for take its decisions
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
8
USD
USD
1
100%
33
51%
21%
0.94
-0.03
USD
USD
54%
1:500