- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
17 (44.73%)
亏损交易:
21 (55.26%)
最好交易:
2.03 USD
最差交易:
-2.05 USD
毛利:
17.06 USD (9 182 pips)
毛利亏损:
-21.62 USD (13 454 pips)
最大连续赢利:
6 (5.88 USD)
最大连续盈利:
5.88 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
23.81%
最大入金加载:
96.75%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
-0.62
长期交易:
22 (57.89%)
短期交易:
16 (42.11%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
1.00 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
5 (-3.51 USD)
最大连续亏损:
-6.30 USD (4)
每月增长:
-50.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.56 USD
最大值:
7.31 USD (62.21%)
相对跌幅:
结余:
62.21% (7.31 USD)
净值:
21.33% (1.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USA500
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USA500
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USA500
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.03 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5.88 USD
最大连续亏损: -3.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This bot is based on technical indicators calculating RSI + ADX + ATR + DI for take its decisions
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-51%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
100%
38
44%
24%
0.78
-0.12
USD
USD
62%
1:500