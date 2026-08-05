- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
38 (71.69%)
Убыточных трейдов:
15 (28.30%)
Лучший трейд:
90.00 USD
Худший трейд:
-64.92 USD
Общая прибыль:
1 263.21 USD (40 271 pips)
Общий убыток:
-545.85 USD (20 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (62.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
269.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
38.34%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.94
Длинных трейдов:
51 (96.23%)
Коротких трейдов:
2 (3.77%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
13.54 USD
Средняя прибыль:
33.24 USD
Средний убыток:
-36.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-244.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-244.26 USD (4)
Прирост в месяц:
8.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.02 USD
Максимальная:
244.26 USD (4.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.27% (244.26 USD)
По эквити:
0.80% (81.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.00 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +62.25 USD
Макс. убыток в серии: -244.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
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Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
53
71%
38%
2.31
13.54
USD
USD
2%
1:500