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Сигналы / MetaTrader 5 / Sunset
Komang Endra Supiawan

Sunset

Komang Endra Supiawan
Komang Endra Supiawan

Komang Endra Supiawan

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
FBS-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
38 (71.69%)
Убыточных трейдов:
15 (28.30%)
Лучший трейд:
90.00 USD
Худший трейд:
-64.92 USD
Общая прибыль:
1 263.21 USD (40 271 pips)
Общий убыток:
-545.85 USD (20 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (62.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
269.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
38.34%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.94
Длинных трейдов:
51 (96.23%)
Коротких трейдов:
2 (3.77%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
13.54 USD
Средняя прибыль:
33.24 USD
Средний убыток:
-36.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-244.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-244.26 USD (4)
Прирост в месяц:
8.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.02 USD
Максимальная:
244.26 USD (4.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.27% (244.26 USD)
По эквити:
0.80% (81.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 717
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.00 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +62.25 USD
Макс. убыток в серии: -244.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
MFGinvest-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
еще 164...
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Always Grow
Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 05:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sunset
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
53
71%
38%
2.31
13.54
USD
2%
1:500
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