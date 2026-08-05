- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
44 (66.66%)
亏损交易:
22 (33.33%)
最好交易:
90.00 USD
最差交易:
-199.45 USD
毛利:
1 303.11 USD (41 065 pips)
毛利亏损:
-1 617.10 USD (42 023 pips)
最大连续赢利:
10 (62.25 USD)
最大连续盈利:
269.07 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
34.50%
最大入金加载:
2.48%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
39
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
64 (96.97%)
短期交易:
2 (3.03%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-4.76 USD
平均利润:
29.62 USD
平均损失:
-73.50 USD
最大连续失误:
4 (-768.05 USD)
最大连续亏损:
-768.05 USD (4)
每月增长:
-2.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
327.09 USD
最大值:
1 094.25 USD (18.97%)
相对跌幅:
结余:
10.86% (1 094.25 USD)
净值:
5.80% (536.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-958
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.00 USD
最差交易: -199 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +62.25 USD
最大连续亏损: -768.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
2
100%
66
66%
35%
0.80
-4.76
USD
USD
11%
1:500