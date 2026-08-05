Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN 2.02 × 1177 Inveslo-Real 2.41 × 240 Alpari-Pro.ECN2 2.79 × 277 Investizo-Real 3.68 × 482 Exness-Real7 6.00 × 1 XMGlobal-Real 32 10.10 × 10 Alpari-Pro.ECN3 13.50 × 16 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика