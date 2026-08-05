- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
9 (29.03%)
Убыточных трейдов:
22 (70.97%)
Лучший трейд:
36.71 USD
Худший трейд:
-7.70 USD
Общая прибыль:
144.47 USD (11 569 pips)
Общий убыток:
-115.41 USD (5 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (73.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.92 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
28.28%
Макс. загрузка депозита:
6.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
14 (45.16%)
Коротких трейдов:
17 (54.84%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
16.05 USD
Средний убыток:
-5.25 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-63.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.37 USD (11)
Прирост в месяц:
5.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
63.37 USD (9.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.79% (63.37 USD)
По эквити:
0.73% (4.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.71 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +73.92 USD
Макс. убыток в серии: -63.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN
|2.02 × 1177
|
Inveslo-Real
|2.41 × 240
|
Alpari-Pro.ECN2
|2.79 × 277
|
Investizo-Real
|3.68 × 482
|
Exness-Real7
|6.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|10.10 × 10
|
Alpari-Pro.ECN3
|13.50 × 16
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
1
0%
31
29%
28%
1.25
0.94
USD
USD
10%
1:500