- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
11 (26.19%)
亏损交易:
31 (73.81%)
最好交易:
36.71 USD
最差交易:
-15.60 USD
毛利:
151.16 USD (11 939 pips)
毛利亏损:
-181.56 USD (7 917 pips)
最大连续赢利:
3 (73.92 USD)
最大连续盈利:
73.92 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
19.25%
最大入金加载:
10.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.25
长期交易:
21 (50.00%)
短期交易:
21 (50.00%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.72 USD
平均利润:
13.74 USD
平均损失:
-5.86 USD
最大连续失误:
11 (-63.37 USD)
最大连续亏损:
-63.37 USD (11)
每月增长:
-5.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
30.40 USD
最大值:
122.83 USD (18.97%)
相对跌幅:
结余:
18.97% (122.83 USD)
净值:
1.92% (10.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-30
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.71 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +73.92 USD
最大连续亏损: -63.37 USD
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每月39 USD
-5%
0
0
USD
USD
525
USD
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2
0%
42
26%
19%
0.83
-0.72
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USD
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1:500