- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 452
Прибыльных трейдов:
931 (64.11%)
Убыточных трейдов:
521 (35.88%)
Лучший трейд:
147.03 USD
Худший трейд:
-110.05 USD
Общая прибыль:
2 748.80 USD (246 646 pips)
Общий убыток:
-2 192.79 USD (135 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (37.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
65.66%
Макс. загрузка депозита:
11.52%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
606 (41.74%)
Коротких трейдов:
846 (58.26%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-4.21 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-78.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.57 USD (4)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.93%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.42 USD
Максимальная:
273.11 USD (15.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.14% (273.11 USD)
По эквити:
9.01% (140.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|696
|EURUSD
|394
|USDJPY
|351
|XAUUSD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|135
|EURUSD
|93
|USDJPY
|303
|XAUUSD
|45
|XAGUSD
|-20
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|9.6K
|USDJPY
|95K
|XAUUSD
|2.5K
|XAGUSD
|16
|AUDUSD
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.03 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +37.81 USD
Макс. убыток в серии: -78.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LandPrime-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LandPrime-Live3
|1.29 × 3195
|
LandPrime-Live2
|4.37 × 244
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
34
21%
1 452
64%
66%
1.25
0.38
USD
USD
15%
1:500