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Сигналы / MetaTrader 4 / WSCOIN
Lee Chanho

WSCOIN

Lee Chanho
Lee Chanho

Lee Chanho

0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
LandPrime-Live3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 452
Прибыльных трейдов:
931 (64.11%)
Убыточных трейдов:
521 (35.88%)
Лучший трейд:
147.03 USD
Худший трейд:
-110.05 USD
Общая прибыль:
2 748.80 USD (246 646 pips)
Общий убыток:
-2 192.79 USD (135 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (37.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
65.66%
Макс. загрузка депозита:
11.52%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
606 (41.74%)
Коротких трейдов:
846 (58.26%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-4.21 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-78.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.57 USD (4)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.93%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.42 USD
Максимальная:
273.11 USD (15.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.14% (273.11 USD)
По эквити:
9.01% (140.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 696
EURUSD 394
USDJPY 351
XAUUSD 6
XAGUSD 4
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 135
EURUSD 93
USDJPY 303
XAUUSD 45
XAGUSD -20
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 9.6K
USDJPY 95K
XAUUSD 2.5K
XAGUSD 16
AUDUSD -12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.03 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +37.81 USD
Макс. убыток в серии: -78.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LandPrime-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LandPrime-Live3
1.29 × 3195
LandPrime-Live2
4.37 × 244
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Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 02:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.22% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WSCOIN
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
1.6K
USD
34
21%
1 452
64%
66%
1.25
0.38
USD
15%
1:500
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