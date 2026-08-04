- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 458
盈利交易:
931 (63.85%)
亏损交易:
527 (36.15%)
最好交易:
147.03 USD
最差交易:
-110.05 USD
毛利:
2 748.80 USD (246 646 pips)
毛利亏损:
-2 254.23 USD (136 177 pips)
最大连续赢利:
40 (37.81 USD)
最大连续盈利:
345.81 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
75.48%
最大入金加载:
11.52%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
127
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.68
长期交易:
609 (41.77%)
短期交易:
849 (58.23%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-4.28 USD
最大连续失误:
30 (-78.18 USD)
最大连续亏损:
-228.57 USD (4)
每月增长:
-0.17%
年度预测:
-0.78%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
43.42 USD
最大值:
293.80 USD (16.99%)
相对跌幅:
结余:
16.28% (293.80 USD)
净值:
9.01% (140.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|698
|EURUSD
|396
|USDJPY
|353
|XAUUSD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|130
|EURUSD
|92
|USDJPY
|247
|XAUUSD
|45
|XAGUSD
|-20
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|9.6K
|USDJPY
|95K
|XAUUSD
|2.5K
|XAGUSD
|16
|AUDUSD
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.03 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +37.81 USD
最大连续亏损: -78.18 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
35
21%
1 458
63%
75%
1.21
0.34
USD
USD
16%
1:500