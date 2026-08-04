- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
296 (83.14%)
Убыточных трейдов:
60 (16.85%)
Лучший трейд:
173.70 USD
Худший трейд:
-189.30 USD
Общая прибыль:
2 976.11 USD (59 638 pips)
Общий убыток:
-1 975.42 USD (29 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (41.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
277.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
5.33%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
91 (25.56%)
Коротких трейдов:
265 (74.44%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
10.05 USD
Средний убыток:
-32.92 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-642.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-642.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-3.71%
Годовой прогноз:
-44.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
286.84 USD
Максимальная:
648.86 USD (157.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.07% (647.29 USD)
По эквити:
4.21% (44.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|212
|EURUSD_o
|131
|XAUUSD_o
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD_o
|99
|EURUSD_o
|779
|XAUUSD_o
|122
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD_o
|9.5K
|EURUSD_o
|12K
|XAUUSD_o
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +173.70 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +41.06 USD
Макс. убыток в серии: -642.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 083%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
81
0%
356
83%
100%
1.50
2.81
USD
USD
31%
1:500