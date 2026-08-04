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Сигналы / MetaTrader 5 / Signalium
Ali Eslamian

Signalium

Ali Eslamian
Ali Eslamian

Ali Eslamian

0 отзывов
Надежность
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 083%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
296 (83.14%)
Убыточных трейдов:
60 (16.85%)
Лучший трейд:
173.70 USD
Худший трейд:
-189.30 USD
Общая прибыль:
2 976.11 USD (59 638 pips)
Общий убыток:
-1 975.42 USD (29 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (41.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
277.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
5.33%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
91 (25.56%)
Коротких трейдов:
265 (74.44%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
10.05 USD
Средний убыток:
-32.92 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-642.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-642.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-3.71%
Годовой прогноз:
-44.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
286.84 USD
Максимальная:
648.86 USD (157.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.07% (647.29 USD)
По эквити:
4.21% (44.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_o 212
EURUSD_o 131
XAUUSD_o 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_o 99
EURUSD_o 779
XAUUSD_o 122
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_o 9.5K
EURUSD_o 12K
XAUUSD_o 8.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +173.70 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +41.06 USD
Макс. убыток в серии: -642.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 21:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Signalium
30 USD в месяц
1 083%
0
0
USD
1.1K
USD
81
0%
356
83%
100%
1.50
2.81
USD
31%
1:500
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