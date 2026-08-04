- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
356
盈利交易:
296 (83.14%)
亏损交易:
60 (16.85%)
最好交易:
173.70 USD
最差交易:
-189.30 USD
毛利:
2 976.11 USD (59 638 pips)
毛利亏损:
-1 975.42 USD (29 825 pips)
最大连续赢利:
29 (41.06 USD)
最大连续盈利:
277.70 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
37.89%
最大入金加载:
5.33%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.54
长期交易:
91 (25.56%)
短期交易:
265 (74.44%)
利润因子:
1.51
预期回报:
2.81 USD
平均利润:
10.05 USD
平均损失:
-32.92 USD
最大连续失误:
10 (-642.20 USD)
最大连续亏损:
-642.20 USD (10)
每月增长:
4.99%
年度预测:
60.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
286.84 USD
最大值:
648.86 USD (157.48%)
相对跌幅:
结余:
31.07% (647.29 USD)
净值:
4.21% (44.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|212
|EURUSD_o
|131
|XAUUSD_o
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_o
|99
|EURUSD_o
|779
|XAUUSD_o
|122
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_o
|9.5K
|EURUSD_o
|12K
|XAUUSD_o
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +173.70 USD
最差交易: -189 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +41.06 USD
最大连续亏损: -642.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 083%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
81
0%
356
83%
38%
1.50
2.81
USD
USD
31%
1:500