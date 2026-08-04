- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
98.10 USD
Худший трейд:
-25.67 USD
Общая прибыль:
191.37 USD (30 476 pips)
Общий убыток:
-145.61 USD (33 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (187.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
3.41%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
47.84 USD
Средний убыток:
-20.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.98 USD (2)
Прирост в месяц:
8.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
140.50 USD (20.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.18% (140.50 USD)
По эквити:
2.50% (15.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|46
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +98.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +187.17 USD
Макс. убыток в серии: -46.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Добро пожаловать в GoldTribe.
Мы специализируемся исключительно на золоте (XAU/USD), придерживаясь строгой дисциплины и тактики «снайпера». Мы открываем сделки только при совпадении всех необходимых условий, полностью исключая эмоциональные решения и попытки отыграться.
Соотношение риска и прибыли (RR): 1:5 (высокодоходные сетапы).
Управление рисками: строгая, расчетливая и профессиональная защита капитала для каждой позиции.
Важно: для достижения максимальной доходности и точного повторения наших точек входа настоятельно рекомендуется использовать счет Exness Raw Spread. Это обеспечивает минимальные комиссии и отсутствие наценок на спред, что гарантирует оптимальные результаты. Подключитесь к GoldTribe уже сегодня и торгуйте с дисциплиной институционального уровня.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
556
USD
USD
1
0%
11
36%
3%
1.31
4.16
USD
USD
20%
1:200