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Pir Shuaib Akbar Saherwardi

GoldTribe

Pir Shuaib Akbar Saherwardi
Pir Shuaib Akbar Saherwardi

Pir Shuaib Akbar Saherwardi

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 9%
Exness-MT5Real33
1:200
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
4 (36.36%)
Убыточных трейдов:
7 (63.64%)
Лучший трейд:
98.10 USD
Худший трейд:
-25.67 USD
Общая прибыль:
191.37 USD (30 476 pips)
Общий убыток:
-145.61 USD (33 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (187.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
3.41%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
47.84 USD
Средний убыток:
-20.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.98 USD (2)
Прирост в месяц:
8.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
140.50 USD (20.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.18% (140.50 USD)
По эквити:
2.50% (15.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 46
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +187.17 USD
Макс. убыток в серии: -46.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Добро пожаловать в GoldTribe.


Мы специализируемся исключительно на золоте (XAU/USD), придерживаясь строгой дисциплины и тактики «снайпера». Мы открываем сделки только при совпадении всех необходимых условий, полностью исключая эмоциональные решения и попытки отыграться.

Соотношение риска и прибыли (RR): 1:5 (высокодоходные сетапы).
Управление рисками: строгая, расчетливая и профессиональная защита капитала для каждой позиции.
Важно: для достижения максимальной доходности и точного повторения наших точек входа настоятельно рекомендуется использовать счет Exness Raw Spread. Это обеспечивает минимальные комиссии и отсутствие наценок на спред, что гарантирует оптимальные результаты. Подключитесь к GoldTribe уже сегодня и торгуйте с дисциплиной институционального уровня.
Наш торговый робот демонстрирует высокую эффективность на счетах Exness Raw.


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Нет отзывов
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 20:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.04 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldTribe
50 USD в месяц
9%
0
0
USD
556
USD
1
0%
11
36%
3%
1.31
4.16
USD
20%
1:200
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