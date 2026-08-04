Добро пожаловать в GoldTribe.



Мы специализируемся исключительно на золоте (XAU/USD), придерживаясь строгой дисциплины и тактики «снайпера». Мы открываем сделки только при совпадении всех необходимых условий, полностью исключая эмоциональные решения и попытки отыграться.

Соотношение риска и прибыли (RR): 1:5 (высокодоходные сетапы).

Управление рисками: строгая, расчетливая и профессиональная защита капитала для каждой позиции.

Важно: для достижения максимальной доходности и точного повторения наших точек входа настоятельно рекомендуется использовать счет Exness Raw Spread. Это обеспечивает минимальные комиссии и отсутствие наценок на спред, что гарантирует оптимальные результаты. Подключитесь к GoldTribe уже сегодня и торгуйте с дисциплиной институционального уровня.

Наш торговый робот демонстрирует высокую эффективность на счетах Exness Raw.



Если у вас еще нет счета Exness Raw, рекомендуем открыть его по ссылке ниже: https://one.exnessonelink.com/a/tcrehr9fn3





