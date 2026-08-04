- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
5 (35.71%)
亏损交易:
9 (64.29%)
最好交易:
98.10 USD
最差交易:
-25.67 USD
毛利:
191.55 USD (30 657 pips)
毛利亏损:
-157.89 USD (45 885 pips)
最大连续赢利:
2 (187.17 USD)
最大连续盈利:
187.17 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.93%
最大入金加载:
20.99%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.22
长期交易:
2 (14.29%)
短期交易:
12 (85.71%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
38.31 USD
平均损失:
-17.54 USD
最大连续失误:
3 (-46.49 USD)
最大连续亏损:
-49.98 USD (2)
每月增长:
6.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.42 USD
最大值:
152.60 USD (21.92%)
相对跌幅:
结余:
21.89% (152.40 USD)
净值:
2.50% (15.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +98.10 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +187.17 USD
最大连续亏损: -46.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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0
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1K
USD
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USD
USD
22%
1:200