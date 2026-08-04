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Pir Shuaib Akbar Saherwardi

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交易:
14
盈利交易:
5 (35.71%)
亏损交易:
9 (64.29%)
最好交易:
98.10 USD
最差交易:
-25.67 USD
毛利:
191.55 USD (30 657 pips)
毛利亏损:
-157.89 USD (45 885 pips)
最大连续赢利:
2 (187.17 USD)
最大连续盈利:
187.17 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.93%
最大入金加载:
20.99%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.22
长期交易:
2 (14.29%)
短期交易:
12 (85.71%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
38.31 USD
平均损失:
-17.54 USD
最大连续失误:
3 (-46.49 USD)
最大连续亏损:
-49.98 USD (2)
每月增长:
6.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.42 USD
最大值:
152.60 USD (21.92%)
相对跌幅:
结余:
21.89% (152.40 USD)
净值:
2.50% (15.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
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最好交易: +98.10 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +187.17 USD
最大连续亏损: -46.49 USD

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没有评论
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 20:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.04 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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