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Thiago Rabello Albino

SK Tech Managed By GS

Thiago Rabello Albino
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
298 (69.62%)
Убыточных трейдов:
130 (30.37%)
Лучший трейд:
226.27 USD
Худший трейд:
-77.75 USD
Общая прибыль:
4 025.30 USD (147 476 pips)
Общий убыток:
-1 803.15 USD (81 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (231.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
313.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.84
Длинных трейдов:
182 (42.52%)
Коротких трейдов:
246 (57.48%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
5.19 USD
Средняя прибыль:
13.51 USD
Средний убыток:
-13.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-5.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.35 USD (4)
Прирост в месяц:
9.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
173.02 USD
Максимальная:
173.05 USD (1.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.73% (172.52 USD)
По эквити:
6.28% (948.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 88
NZDCADxx 70
USDCHFxx 35
GBPAUDxx 31
AUDUSDxx 28
GBPCADxx 26
EURSGDxx 19
GBPJPYxx 10
NZDCHFxx 9
EURUSDxx 8
USDHUFxx 7
NZDJPYxx 6
AUDCHFxx 6
AUDNZDxx 6
GBPUSDxx 6
EURJPYxx 6
GBPNOKxx 6
AUDJPYxx 5
EURHUFxx 5
GBPNZDxx 4
EURNZDxx 4
NZDSGDxx 4
NZDUSDxx 4
USDNOKxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
USDJPYxx 3
USDCADxx 3
EURMXNxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDSEKxx 1
USDILSxx 1
CADJPYxx 1
EURZARxx 1
GBPZARxx 1
EURGBPxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 538
NZDCADxx 210
USDCHFxx 122
GBPAUDxx 111
AUDUSDxx 145
GBPCADxx 25
EURSGDxx 75
GBPJPYxx 239
NZDCHFxx -70
EURUSDxx 21
USDHUFxx 75
NZDJPYxx 94
AUDCHFxx 86
AUDNZDxx 84
GBPUSDxx 87
EURJPYxx 84
GBPNOKxx 77
AUDJPYxx 159
EURHUFxx 19
GBPNZDxx -98
EURNZDxx -12
NZDSGDxx -30
NZDUSDxx 12
USDNOKxx 9
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
USDJPYxx 67
USDCADxx 10
EURMXNxx 12
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -74
USDPLNxx 30
USDSEKxx 25
USDILSxx 6
CADJPYxx 0
EURZARxx -12
GBPZARxx -25
EURGBPxx 11
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 5.7K
NZDCADxx 2.1K
USDCHFxx 234
GBPAUDxx 2.7K
AUDUSDxx 3.6K
GBPCADxx 2.3K
EURSGDxx 1.6K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -533
EURUSDxx 697
USDHUFxx 5.7K
NZDJPYxx 1.6K
AUDCHFxx 1.2K
AUDNZDxx 2.1K
GBPUSDxx 832
EURJPYxx 3K
GBPNOKxx 21K
AUDJPYxx 4.6K
EURHUFxx 1.1K
GBPNZDxx -3.8K
EURNZDxx -1.8K
NZDSGDxx -397
NZDUSDxx -277
USDNOKxx -4.6K
CADCHFxx 515
USDZARxx 8.8K
USDJPYxx 1.7K
USDCADxx 374
EURMXNxx 8.2K
EURSEKxx 6.8K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.3K
USDSEKxx 6.1K
USDILSxx 64
CADJPYxx 30
EURZARxx -2.3K
GBPZARxx -7.6K
EURGBPxx 125
USDCZKxx 122
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 456
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.27 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +231.41 USD
Макс. убыток в серии: -5.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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2026.08.04 19:50
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Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SK Tech Managed By GS
1000 USD в месяц
15%
0
0
USD
15K
USD
10
100%
428
69%
100%
2.23
5.19
USD
6%
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