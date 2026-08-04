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Thiago Rabello Albino

SK Tech Managed By GS

Thiago Rabello Albino
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Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
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交易:
442
盈利交易:
305 (69.00%)
亏损交易:
137 (31.00%)
最好交易:
226.27 USD
最差交易:
-77.75 USD
毛利:
4 091.76 USD (148 975 pips)
毛利亏损:
-1 828.93 USD (82 858 pips)
最大连续赢利:
18 (231.41 USD)
最大连续盈利:
313.00 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
13.08
长期交易:
188 (42.53%)
短期交易:
254 (57.47%)
利润因子:
2.24
预期回报:
5.12 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-13.35 USD
最大连续失误:
5 (-5.86 USD)
最大连续亏损:
-143.35 USD (4)
每月增长:
9.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
173.02 USD
最大值:
173.05 USD (1.73%)
相对跌幅:
结余:
1.73% (172.52 USD)
净值:
6.28% (948.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADxx 92
NZDCADxx 70
USDCHFxx 35
GBPAUDxx 31
GBPCADxx 29
AUDUSDxx 28
EURSGDxx 19
GBPJPYxx 11
NZDCHFxx 9
EURUSDxx 8
NZDJPYxx 7
USDHUFxx 7
EURJPYxx 7
AUDCHFxx 6
AUDNZDxx 6
AUDJPYxx 6
GBPUSDxx 6
GBPNOKxx 6
EURHUFxx 5
USDCADxx 5
GBPNZDxx 4
EURNZDxx 4
NZDSGDxx 4
NZDUSDxx 4
USDNOKxx 4
USDJPYxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
EURMXNxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDSEKxx 1
USDILSxx 1
CADJPYxx 1
EURZARxx 1
GBPZARxx 1
EURGBPxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADxx 572
NZDCADxx 210
USDCHFxx 122
GBPAUDxx 111
GBPCADxx 22
AUDUSDxx 145
EURSGDxx 75
GBPJPYxx 238
NZDCHFxx -70
EURUSDxx 21
NZDJPYxx 102
USDHUFxx 75
EURJPYxx 86
AUDCHFxx 86
AUDNZDxx 84
AUDJPYxx 151
GBPUSDxx 87
GBPNOKxx 77
EURHUFxx 19
USDCADxx 16
GBPNZDxx -98
EURNZDxx -12
NZDSGDxx -30
NZDUSDxx 12
USDNOKxx 9
USDJPYxx 72
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
EURMXNxx 12
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -74
USDPLNxx 30
USDSEKxx 25
USDILSxx 6
CADJPYxx 0
EURZARxx -12
GBPZARxx -25
EURGBPxx 11
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADxx 5.8K
NZDCADxx 2.1K
USDCHFxx 234
GBPAUDxx 2.7K
GBPCADxx 2.2K
AUDUSDxx 3.6K
EURSGDxx 1.6K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -533
EURUSDxx 697
NZDJPYxx 1.8K
USDHUFxx 5.7K
EURJPYxx 3.1K
AUDCHFxx 1.2K
AUDNZDxx 2.1K
AUDJPYxx 4.3K
GBPUSDxx 832
GBPNOKxx 21K
EURHUFxx 1.1K
USDCADxx 578
GBPNZDxx -3.8K
EURNZDxx -1.8K
NZDSGDxx -397
NZDUSDxx -277
USDNOKxx -4.6K
USDJPYxx 1.8K
CADCHFxx 515
USDZARxx 8.8K
EURMXNxx 8.2K
EURSEKxx 6.8K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.3K
USDSEKxx 6.1K
USDILSxx 64
CADJPYxx 30
EURZARxx -2.3K
GBPZARxx -7.6K
EURGBPxx 125
USDCZKxx 122
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 456
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +226.27 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +231.41 USD
最大连续亏损: -5.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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2026.08.12 04:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 19:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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USD
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100%
442
69%
100%
2.23
5.12
USD
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