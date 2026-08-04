- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
305 (69.00%)
亏损交易:
137 (31.00%)
最好交易:
226.27 USD
最差交易:
-77.75 USD
毛利:
4 091.76 USD (148 975 pips)
毛利亏损:
-1 828.93 USD (82 858 pips)
最大连续赢利:
18 (231.41 USD)
最大连续盈利:
313.00 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
13.08
长期交易:
188 (42.53%)
短期交易:
254 (57.47%)
利润因子:
2.24
预期回报:
5.12 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-13.35 USD
最大连续失误:
5 (-5.86 USD)
最大连续亏损:
-143.35 USD (4)
每月增长:
9.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
173.02 USD
最大值:
173.05 USD (1.73%)
相对跌幅:
结余:
1.73% (172.52 USD)
净值:
6.28% (948.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|92
|NZDCADxx
|70
|USDCHFxx
|35
|GBPAUDxx
|31
|GBPCADxx
|29
|AUDUSDxx
|28
|EURSGDxx
|19
|GBPJPYxx
|11
|NZDCHFxx
|9
|EURUSDxx
|8
|NZDJPYxx
|7
|USDHUFxx
|7
|EURJPYxx
|7
|AUDCHFxx
|6
|AUDNZDxx
|6
|AUDJPYxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURHUFxx
|5
|USDCADxx
|5
|GBPNZDxx
|4
|EURNZDxx
|4
|NZDSGDxx
|4
|NZDUSDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|USDJPYxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|EURMXNxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDSEKxx
|1
|USDILSxx
|1
|CADJPYxx
|1
|EURZARxx
|1
|GBPZARxx
|1
|EURGBPxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|572
|NZDCADxx
|210
|USDCHFxx
|122
|GBPAUDxx
|111
|GBPCADxx
|22
|AUDUSDxx
|145
|EURSGDxx
|75
|GBPJPYxx
|238
|NZDCHFxx
|-70
|EURUSDxx
|21
|NZDJPYxx
|102
|USDHUFxx
|75
|EURJPYxx
|86
|AUDCHFxx
|86
|AUDNZDxx
|84
|AUDJPYxx
|151
|GBPUSDxx
|87
|GBPNOKxx
|77
|EURHUFxx
|19
|USDCADxx
|16
|GBPNZDxx
|-98
|EURNZDxx
|-12
|NZDSGDxx
|-30
|NZDUSDxx
|12
|USDNOKxx
|9
|USDJPYxx
|72
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|EURMXNxx
|12
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-74
|USDPLNxx
|30
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|25
|USDILSxx
|6
|CADJPYxx
|0
|EURZARxx
|-12
|GBPZARxx
|-25
|EURGBPxx
|11
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|5.8K
|NZDCADxx
|2.1K
|USDCHFxx
|234
|GBPAUDxx
|2.7K
|GBPCADxx
|2.2K
|AUDUSDxx
|3.6K
|EURSGDxx
|1.6K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-533
|EURUSDxx
|697
|NZDJPYxx
|1.8K
|USDHUFxx
|5.7K
|EURJPYxx
|3.1K
|AUDCHFxx
|1.2K
|AUDNZDxx
|2.1K
|AUDJPYxx
|4.3K
|GBPUSDxx
|832
|GBPNOKxx
|21K
|EURHUFxx
|1.1K
|USDCADxx
|578
|GBPNZDxx
|-3.8K
|EURNZDxx
|-1.8K
|NZDSGDxx
|-397
|NZDUSDxx
|-277
|USDNOKxx
|-4.6K
|USDJPYxx
|1.8K
|CADCHFxx
|515
|USDZARxx
|8.8K
|EURMXNxx
|8.2K
|EURSEKxx
|6.8K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.3K
|USDSEKxx
|6.1K
|USDILSxx
|64
|CADJPYxx
|30
|EURZARxx
|-2.3K
|GBPZARxx
|-7.6K
|EURGBPxx
|125
|USDCZKxx
|122
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|456
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +226.27 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +231.41 USD
最大连续亏损: -5.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
16%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
11
100%
442
69%
100%
2.23
5.12
USD
USD
6%
1:500