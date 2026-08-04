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Thiago Rabello Albino

SK Tech Managed By CG

Thiago Rabello Albino
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
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Надежность
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4xCube-MT5
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
339 (68.48%)
Убыточных трейдов:
156 (31.52%)
Лучший трейд:
225.61 USD
Худший трейд:
-79.53 USD
Общая прибыль:
4 506.15 USD (237 797 pips)
Общий убыток:
-2 100.21 USD (87 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (523.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
523.47 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.60
Длинных трейдов:
216 (43.64%)
Коротких трейдов:
279 (56.36%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
13.29 USD
Средний убыток:
-13.46 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-53.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.15 USD (4)
Прирост в месяц:
9.87%
Годовой прогноз:
119.81%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.39 USD
Максимальная:
207.32 USD (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.08% (208.37 USD)
По эквити:
6.29% (951.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 109
NZDCADxx 80
GBPAUDxx 44
USDCHFxx 35
AUDUSDxx 34
GBPCADxx 31
EURSGDxx 20
GBPJPYxx 10
NZDCHFxx 9
EURUSDxx 8
AUDNZDxx 7
NZDJPYxx 7
USDHUFxx 7
AUDCHFxx 6
GBPUSDxx 6
EURJPYxx 6
GBPNOKxx 6
EURGBPxx 5
GBPNZDxx 5
EURNZDxx 5
NZDUSDxx 5
AUDJPYxx 5
EURHUFxx 5
NZDSGDxx 4
USDNOKxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
USDJPYxx 3
USDCADxx 3
EURMXNxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDSEKxx 1
USDILSxx 1
CADJPYxx 1
EURZARxx 1
GBPZARxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 591
NZDCADxx 284
GBPAUDxx 152
USDCHFxx 122
AUDUSDxx 176
GBPCADxx 31
EURSGDxx 78
GBPJPYxx 238
NZDCHFxx -70
EURUSDxx 22
AUDNZDxx 87
NZDJPYxx 95
USDHUFxx 75
AUDCHFxx 87
GBPUSDxx 86
EURJPYxx 85
GBPNOKxx 76
EURGBPxx -24
GBPNZDxx -95
EURNZDxx -11
NZDUSDxx 18
AUDJPYxx 161
EURHUFxx 20
NZDSGDxx -31
USDNOKxx 10
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
USDJPYxx 67
USDCADxx 10
EURMXNxx 12
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -72
USDPLNxx 31
USDSEKxx 26
USDILSxx 6
CADJPYxx 0
EURZARxx -10
GBPZARxx -25
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 5.9K
NZDCADxx 3.5K
GBPAUDxx 2.6K
USDCHFxx 251
AUDUSDxx 4.3K
GBPCADxx 2.8K
EURSGDxx 1.8K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -541
EURUSDxx 703
AUDNZDxx 2.4K
NZDJPYxx 1.7K
USDHUFxx 5.8K
AUDCHFxx 1.2K
GBPUSDxx 805
EURJPYxx 3K
GBPNOKxx 21K
EURGBPxx -509
GBPNZDxx -3.2K
EURNZDxx -1.6K
NZDUSDxx -57
AUDJPYxx 4.6K
EURHUFxx 1.1K
NZDSGDxx -409
USDNOKxx -4.5K
CADCHFxx 520
USDZARxx 8.6K
USDJPYxx 1.7K
USDCADxx 374
EURMXNxx 8.3K
EURSEKxx 6.9K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.3K
USDSEKxx 6.3K
USDILSxx 64
CADJPYxx 30
EURZARxx -2K
GBPZARxx -7.5K
USDCZKxx 124
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 456
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.61 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +523.47 USD
Макс. убыток в серии: -53.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SK Tech Managed By CG
1000 USD в месяц
17%
0
0
USD
15K
USD
13
96%
495
68%
100%
2.14
4.86
USD
6%
1:500
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