- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
339 (68.48%)
Убыточных трейдов:
156 (31.52%)
Лучший трейд:
225.61 USD
Худший трейд:
-79.53 USD
Общая прибыль:
4 506.15 USD (237 797 pips)
Общий убыток:
-2 100.21 USD (87 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (523.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
523.47 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.60
Длинных трейдов:
216 (43.64%)
Коротких трейдов:
279 (56.36%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
13.29 USD
Средний убыток:
-13.46 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-53.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.15 USD (4)
Прирост в месяц:
9.87%
Годовой прогноз:
119.81%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.39 USD
Максимальная:
207.32 USD (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.08% (208.37 USD)
По эквити:
6.29% (951.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|109
|NZDCADxx
|80
|GBPAUDxx
|44
|USDCHFxx
|35
|AUDUSDxx
|34
|GBPCADxx
|31
|EURSGDxx
|20
|GBPJPYxx
|10
|NZDCHFxx
|9
|EURUSDxx
|8
|AUDNZDxx
|7
|NZDJPYxx
|7
|USDHUFxx
|7
|AUDCHFxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|EURJPYxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURGBPxx
|5
|GBPNZDxx
|5
|EURNZDxx
|5
|NZDUSDxx
|5
|AUDJPYxx
|5
|EURHUFxx
|5
|NZDSGDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|USDJPYxx
|3
|USDCADxx
|3
|EURMXNxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDSEKxx
|1
|USDILSxx
|1
|CADJPYxx
|1
|EURZARxx
|1
|GBPZARxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|591
|NZDCADxx
|284
|GBPAUDxx
|152
|USDCHFxx
|122
|AUDUSDxx
|176
|GBPCADxx
|31
|EURSGDxx
|78
|GBPJPYxx
|238
|NZDCHFxx
|-70
|EURUSDxx
|22
|AUDNZDxx
|87
|NZDJPYxx
|95
|USDHUFxx
|75
|AUDCHFxx
|87
|GBPUSDxx
|86
|EURJPYxx
|85
|GBPNOKxx
|76
|EURGBPxx
|-24
|GBPNZDxx
|-95
|EURNZDxx
|-11
|NZDUSDxx
|18
|AUDJPYxx
|161
|EURHUFxx
|20
|NZDSGDxx
|-31
|USDNOKxx
|10
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|USDJPYxx
|67
|USDCADxx
|10
|EURMXNxx
|12
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-72
|USDPLNxx
|31
|USDSEKxx
|26
|USDILSxx
|6
|CADJPYxx
|0
|EURZARxx
|-10
|GBPZARxx
|-25
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|5.9K
|NZDCADxx
|3.5K
|GBPAUDxx
|2.6K
|USDCHFxx
|251
|AUDUSDxx
|4.3K
|GBPCADxx
|2.8K
|EURSGDxx
|1.8K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-541
|EURUSDxx
|703
|AUDNZDxx
|2.4K
|NZDJPYxx
|1.7K
|USDHUFxx
|5.8K
|AUDCHFxx
|1.2K
|GBPUSDxx
|805
|EURJPYxx
|3K
|GBPNOKxx
|21K
|EURGBPxx
|-509
|GBPNZDxx
|-3.2K
|EURNZDxx
|-1.6K
|NZDUSDxx
|-57
|AUDJPYxx
|4.6K
|EURHUFxx
|1.1K
|NZDSGDxx
|-409
|USDNOKxx
|-4.5K
|CADCHFxx
|520
|USDZARxx
|8.6K
|USDJPYxx
|1.7K
|USDCADxx
|374
|EURMXNxx
|8.3K
|EURSEKxx
|6.9K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.3K
|USDSEKxx
|6.3K
|USDILSxx
|64
|CADJPYxx
|30
|EURZARxx
|-2K
|GBPZARxx
|-7.5K
|USDCZKxx
|124
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|456
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +225.61 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +523.47 USD
Макс. убыток в серии: -53.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
13
96%
495
68%
100%
2.14
4.86
USD
USD
6%
1:500