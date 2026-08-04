- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
509
盈利交易:
346 (67.97%)
亏损交易:
163 (32.02%)
最好交易:
225.61 USD
最差交易:
-79.53 USD
毛利:
4 573.52 USD (239 309 pips)
毛利亏损:
-2 125.78 USD (88 608 pips)
最大连续赢利:
29 (523.47 USD)
最大连续盈利:
523.47 USD (29)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.81
长期交易:
222 (43.61%)
短期交易:
287 (56.39%)
利润因子:
2.15
预期回报:
4.81 USD
平均利润:
13.22 USD
平均损失:
-13.04 USD
最大连续失误:
10 (-53.19 USD)
最大连续亏损:
-143.15 USD (4)
每月增长:
10.00%
年度预测:
121.07%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
24.39 USD
最大值:
207.32 USD (2.02%)
相对跌幅:
结余:
2.08% (208.37 USD)
净值:
6.29% (951.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|113
|NZDCADxx
|80
|GBPAUDxx
|44
|USDCHFxx
|35
|GBPCADxx
|34
|AUDUSDxx
|34
|EURSGDxx
|20
|GBPJPYxx
|11
|NZDCHFxx
|9
|NZDJPYxx
|8
|EURUSDxx
|8
|AUDNZDxx
|7
|USDHUFxx
|7
|EURJPYxx
|7
|AUDCHFxx
|6
|AUDJPYxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURGBPxx
|5
|GBPNZDxx
|5
|EURNZDxx
|5
|NZDUSDxx
|5
|EURHUFxx
|5
|USDCADxx
|5
|NZDSGDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|USDJPYxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|EURMXNxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDSEKxx
|1
|USDILSxx
|1
|CADJPYxx
|1
|EURZARxx
|1
|GBPZARxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|625
|NZDCADxx
|284
|GBPAUDxx
|152
|USDCHFxx
|122
|GBPCADxx
|29
|AUDUSDxx
|176
|EURSGDxx
|78
|GBPJPYxx
|236
|NZDCHFxx
|-70
|NZDJPYxx
|102
|EURUSDxx
|22
|AUDNZDxx
|87
|USDHUFxx
|75
|EURJPYxx
|86
|AUDCHFxx
|87
|AUDJPYxx
|153
|GBPUSDxx
|86
|GBPNOKxx
|76
|EURGBPxx
|-24
|GBPNZDxx
|-95
|EURNZDxx
|-11
|NZDUSDxx
|18
|EURHUFxx
|20
|USDCADxx
|16
|NZDSGDxx
|-31
|USDNOKxx
|10
|USDJPYxx
|72
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|EURMXNxx
|12
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-72
|USDPLNxx
|31
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|26
|USDILSxx
|6
|CADJPYxx
|0
|EURZARxx
|-10
|GBPZARxx
|-25
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|6K
|NZDCADxx
|3.5K
|GBPAUDxx
|2.6K
|USDCHFxx
|251
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|2.7K
|AUDUSDxx
|4.3K
|EURSGDxx
|1.8K
|GBPJPYxx
|4.1K
|NZDCHFxx
|-541
|NZDJPYxx
|1.9K
|EURUSDxx
|703
|AUDNZDxx
|2.4K
|USDHUFxx
|5.8K
|EURJPYxx
|3.2K
|AUDCHFxx
|1.2K
|AUDJPYxx
|4.4K
|GBPUSDxx
|805
|GBPNOKxx
|21K
|EURGBPxx
|-509
|GBPNZDxx
|-3.2K
|EURNZDxx
|-1.6K
|NZDUSDxx
|-57
|EURHUFxx
|1.1K
|USDCADxx
|581
|NZDSGDxx
|-409
|USDNOKxx
|-4.5K
|USDJPYxx
|1.8K
|CADCHFxx
|520
|USDZARxx
|8.6K
|EURMXNxx
|8.3K
|EURSEKxx
|6.9K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.3K
|USDSEKxx
|6.3K
|USDILSxx
|64
|CADJPYxx
|30
|EURZARxx
|-2K
|GBPZARxx
|-7.5K
|USDCZKxx
|124
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|456
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +225.61 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +523.47 USD
最大连续亏损: -53.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
18%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
14
97%
509
67%
100%
2.15
4.81
USD
USD
6%
1:500