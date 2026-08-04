- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
100 (42.19%)
Убыточных трейдов:
137 (57.81%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-3.66 USD
Общая прибыль:
104.34 USD (119 365 pips)
Общий убыток:
-104.29 USD (98 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (20.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.37 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
99.29%
Макс. загрузка депозита:
125.43%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
243
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
75 (31.65%)
Коротких трейдов:
162 (68.35%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
1.04 USD
Средний убыток:
-0.76 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-14.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.58 USD (9)
Прирост в месяц:
0.12%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.64 USD
Максимальная:
35.75 USD (45.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.72% (35.75 USD)
По эквити:
36.17% (24.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|117
|.US30Cash
|64
|.JP225Cash
|47
|.DE40Cash
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|-8
|.US30Cash
|-11
|.JP225Cash
|20
|.DE40Cash
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|4.1K
|.US30Cash
|-11K
|.JP225Cash
|28K
|.DE40Cash
|-945
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +20.37 USD
Макс. убыток в серии: -14.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manual trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
1
23%
237
42%
99%
1.00
0.00
USD
USD
46%
1:500