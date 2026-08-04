- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
358
盈利交易:
160 (44.69%)
亏损交易:
198 (55.31%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-3.66 USD
毛利:
138.46 USD (150 932 pips)
毛利亏损:
-125.60 USD (119 666 pips)
最大连续赢利:
10 (20.37 USD)
最大连续盈利:
20.37 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
99.29%
最大入金加载:
125.43%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
345
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.35
长期交易:
107 (29.89%)
短期交易:
251 (70.11%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
-0.63 USD
最大连续失误:
17 (-14.58 USD)
最大连续亏损:
-17.58 USD (9)
每月增长:
30.33%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
8.64 USD
最大值:
36.84 USD (47.11%)
相对跌幅:
结余:
47.11% (36.84 USD)
净值:
36.17% (24.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|168
|.US30Cash
|111
|.JP225Cash
|65
|.DE40Cash
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|7
|.US30Cash
|-10
|.JP225Cash
|17
|.DE40Cash
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|19K
|.US30Cash
|-10K
|.JP225Cash
|23K
|.DE40Cash
|-415
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +20.37 USD
最大连续亏损: -14.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual trading
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
55
USD
USD
2
27%
358
44%
99%
1.10
0.04
USD
USD
47%
1:500