Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10 0.00 × 6 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 2 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 6 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 155 itexsys-Platform 0.43 × 7 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.46 × 13 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 FPMarkets-Live 0.71 × 209 StriforLLC-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.73 × 10051 VTMarkets-Live 0.76 × 1314 XMTrading-MT5 3 0.77 × 5661 Exness-MT5Real8 0.88 × 916 еще 176... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика