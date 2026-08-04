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Marwin Borpet

ForexGoldIn

Marwin Borpet
Marwin Borpet

Marwin Borpet

0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
96 (53.93%)
Убыточных трейдов:
82 (46.07%)
Лучший трейд:
29.98 USD
Худший трейд:
-80.73 USD
Общая прибыль:
695.32 USD (42 878 pips)
Общий убыток:
-1 321.85 USD (48 946 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (230.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.56 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
40.00%
Макс. загрузка депозита:
5.64%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
144 (80.90%)
Коротких трейдов:
34 (19.10%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-3.52 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-16.12 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-63.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.74 USD (11)
Прирост в месяц:
2.65%
Годовой прогноз:
32.15%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
858.45 USD
Максимальная:
858.45 USD (85.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.44% (858.30 USD)
По эквити:
8.20% (77.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
GBPUSD 19
USDCAD 17
USDJPY 15
EURUSD 12
AUDUSD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -47
GBPUSD -250
USDCAD -84
USDJPY -85
EURUSD -83
AUDUSD -78
AUDNZD 0
AUDCHF 0
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.7K
GBPUSD -1.3K
USDCAD -1.3K
USDJPY -616
EURUSD -184
AUDUSD -51
AUDNZD 15
AUDCHF 18
GBPJPY 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.98 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +230.56 USD
Макс. убыток в серии: -63.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 155
itexsys-Platform
0.43 × 7
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
FPMarkets-Live
0.71 × 209
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10051
VTMarkets-Live
0.76 × 1314
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5661
Exness-MT5Real8
0.88 × 916
еще 176...
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Нет отзывов
2026.08.10 23:23
Share of trading days is too low
2026.08.07 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 01:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 00:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 17:50
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 16:49
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 13.29% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 16:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForexGoldIn
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
1K
USD
22
92%
178
53%
40%
0.52
-3.52
USD
72%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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