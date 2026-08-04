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- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
96 (53.93%)
Убыточных трейдов:
82 (46.07%)
Лучший трейд:
29.98 USD
Худший трейд:
-80.73 USD
Общая прибыль:
695.32 USD (42 878 pips)
Общий убыток:
-1 321.85 USD (48 946 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (230.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.56 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
40.00%
Макс. загрузка депозита:
5.64%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
144 (80.90%)
Коротких трейдов:
34 (19.10%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-3.52 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-16.12 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-63.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.74 USD (11)
Прирост в месяц:
2.65%
Годовой прогноз:
32.15%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
858.45 USD
Максимальная:
858.45 USD (85.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.44% (858.30 USD)
По эквити:
8.20% (77.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|19
|USDCAD
|17
|USDJPY
|15
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-47
|GBPUSD
|-250
|USDCAD
|-84
|USDJPY
|-85
|EURUSD
|-83
|AUDUSD
|-78
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|0
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|-1.3K
|USDCAD
|-1.3K
|USDJPY
|-616
|EURUSD
|-184
|AUDUSD
|-51
|AUDNZD
|15
|AUDCHF
|18
|GBPJPY
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.98 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +230.56 USD
Макс. убыток в серии: -63.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 155
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
FPMarkets-Live
|0.71 × 209
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10051
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5661
|
Exness-MT5Real8
|0.88 × 916
еще 176...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
22
92%
178
53%
40%
0.52
-3.52
USD
USD
72%
1:500