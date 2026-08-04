- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
233
盈利交易:
133 (57.08%)
亏损交易:
100 (42.92%)
最好交易:
44.90 USD
最差交易:
-80.73 USD
毛利:
905.58 USD (55 081 pips)
毛利亏损:
-1 626.37 USD (63 855 pips)
最大连续赢利:
21 (230.56 USD)
最大连续盈利:
230.56 USD (21)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
38.88%
最大入金加载:
14.65%
最近交易:
26 几分钟前
每周交易:
130
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
-0.84
长期交易:
188 (80.69%)
短期交易:
45 (19.31%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-3.09 USD
平均利润:
6.81 USD
平均损失:
-16.26 USD
最大连续失误:
18 (-63.69 USD)
最大连续亏损:
-254.74 USD (11)
每月增长:
-6.78%
年度预测:
-82.21%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
858.45 USD
最大值:
858.45 USD (85.85%)
相对跌幅:
结余:
72.44% (858.30 USD)
净值:
8.20% (77.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|19
|USDJPY
|18
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|9
|AUDNZD
|4
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-88
|GBPUSD
|-269
|USDCAD
|-94
|USDJPY
|-94
|EURUSD
|-113
|AUDUSD
|-67
|AUDNZD
|0
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|0
|GBPNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDCAD
|-1.4K
|USDJPY
|-731
|EURUSD
|-460
|AUDUSD
|-9
|AUDNZD
|15
|GBPJPY
|30
|AUDCHF
|18
|GBPNZD
|68
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.90 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +230.56 USD
最大连续亏损: -63.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 155
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
FPMarkets-Live
|0.71 × 209
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|0.73 × 166
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10075
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5661
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
943
USD
USD
22
86%
233
57%
39%
0.55
-3.09
USD
USD
72%
1:500