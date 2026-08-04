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Сигналы / MetaTrader 4 / ICMarkets M072 9000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets M072 9000 USD

Minh Hau Luong
Minh Hau Luong

Minh Hau Luong

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
118 (96.72%)
Убыточных трейдов:
4 (3.28%)
Лучший трейд:
2.27 USD
Худший трейд:
-2.15 USD
Общая прибыль:
43.66 USD (6 650 pips)
Общий убыток:
-4.65 USD (735 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (25.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.60 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.19%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
9.07
Длинных трейдов:
73 (59.84%)
Коротких трейдов:
49 (40.16%)
Профит фактор:
9.39
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-1.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.30 USD (2)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.30 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (4.30 USD)
По эквити:
0.95% (85.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 81
AUDCAD 33
NZDCAD 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 12
AUDCAD 17
NZDCAD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 3.3K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD 756
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.27 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.60 USD
Макс. убыток в серии: -4.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 58
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
ICMarketsSC-Live16
1.49 × 2921
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Live 2
5.33 × 3
еще 19...
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Нет отзывов
2026.08.04 23:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.08.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 17:50
Share of trading days is too low
2026.08.04 17:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICMarkets M072 9000 USD
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
9K
USD
1
100%
122
96%
100%
9.38
0.32
USD
1%
1:500
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