Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live14 0.38 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.65 × 43 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.79 × 58 ICMarketsSC-Live07 0.99 × 224 ICMarketsSC-Live16 1.49 × 2921 Exness-Real17 1.55 × 69 TradersGlobalGroup-Live 2.33 × 6 Coinexx-Demo 2.50 × 2 FXCL-Main2 2.67 × 3 ICMarketsSC-Live31 2.67 × 3 Tickmill-Live10 2.72 × 29 RoboForex-ECN-2 3.25 × 136 Tickmill-Live08 3.50 × 2 OrbexGlobal-Live 4.04 × 27 ICMarketsSC-Live20 4.87 × 75 Longhorn-Real2 5.15 × 26 VantageInternational-Live 2 5.33 × 3 еще 19... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика