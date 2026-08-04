- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
210
盈利交易:
203 (96.66%)
亏损交易:
7 (3.33%)
最好交易:
3.65 USD
最差交易:
-2.51 USD
毛利:
70.65 USD (10 757 pips)
毛利亏损:
-9.49 USD (1 170 pips)
最大连续赢利:
94 (25.60 USD)
最大连续盈利:
25.60 USD (94)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.26%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
137
平均持有时间:
10 小时
采收率:
14.22
长期交易:
148 (70.48%)
短期交易:
62 (29.52%)
利润因子:
7.44
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
0.35 USD
平均损失:
-1.36 USD
最大连续失误:
2 (-4.30 USD)
最大连续亏损:
-4.30 USD (2)
每月增长:
0.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.30 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.05% (4.30 USD)
净值:
1.51% (136.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|156
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|23
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|5.8K
|AUDCAD
|2.5K
|NZDCAD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.65 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 94
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.60 USD
最大连续亏损: -4.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 58
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
ICMarketsSC-Live16
|1.49 × 2944
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Live 2
|5.33 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
2
100%
210
96%
100%
7.44
0.29
USD
USD
2%
1:500