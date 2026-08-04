Среднесрочная трендовая стратегия, основанная на классическом волновом анализе Эллиотта и принципе безопасного пирамидинга. Сигнал ориентирован на стабильный прирост капитала с акцентом на строгое управление рисками.

Особенности стратегии

* Волновой анализ: Входы в рынок осуществляются на завершении коррекционных фаз с целью поймать сильные импульсные волны (преимущественно 3-ю и 5-ю волны).

* Принцип пирамидинга: Наращивание объема позиции происходит исключительно по ходу развивающегося тренда. Дополнительные ордера открываются только после того, как предыдущие сделки переведены в безубыток.

* Время удержания: Среднесрочная торговля. Ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до пары недель в зависимости от структуры волны и фазы рынка.

* Без опасных методов: Мартингейл, усреднение убытков и сеточные методы не используются.

Управление рисками (Risk Management)

* Риск на сделку: Строго от 1.5% до 3.0% от баланса счета.

* Защита капитала: Каждая сделка открывается с обязательным фиксированным Stop Loss.

* Соотношение Риск/Прибыль: Потенциал тейк-профита существенно превышает уровень риска за счет удержания тренда.

Рекомендации для подписчиков

* Минимальный депозит: от $500 (рекомендуемый — от $1,000).

* Кредитное плечо: 1:100 или выше.

* Тип счета: ECN / RAW / Zero Spread для минимальных издержек.

* Использование VPS: Крайне рекомендуется подключить VPS с минимальным пингом к брокеру сигнала для предотвращения проскальзываний.





Elliott Wave Pyramiding Strategy