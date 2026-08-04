- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
35 (44.30%)
Убыточных трейдов:
44 (55.70%)
Лучший трейд:
422.10 USD
Худший трейд:
-137.20 USD
Общая прибыль:
2 375.83 USD (301 679 pips)
Общий убыток:
-1 084.51 USD (264 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 999.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 999.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
18.23%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
63 (79.75%)
Коротких трейдов:
16 (20.25%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
16.35 USD
Средняя прибыль:
67.88 USD
Средний убыток:
-24.65 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-175.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.85 USD (8)
Прирост в месяц:
30.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
242.40 USD
Максимальная:
493.15 USD (10.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.44% (493.15 USD)
По эквити:
2.16% (122.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#US100_U26
|58
|BITCOIN
|7
|#US500_U26
|6
|ETHEREUM
|5
|USDJPY
|2
|GOLD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#US100_U26
|516
|BITCOIN
|-32
|#US500_U26
|878
|ETHEREUM
|-23
|USDJPY
|0
|GOLD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#US100_U26
|92K
|BITCOIN
|-87K
|#US500_U26
|41K
|ETHEREUM
|-7.7K
|USDJPY
|28
|GOLD
|-792
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +422.10 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 999.68 USD
Макс. убыток в серии: -175.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
Elliott Wave Pyramiding Strategy
Среднесрочная трендовая стратегия, основанная на классическом волновом анализе Эллиотта и принципе безопасного пирамидинга. Сигнал ориентирован на стабильный прирост капитала с акцентом на строгое управление рисками.
Особенности стратегии
* Волновой анализ: Входы в рынок осуществляются на завершении коррекционных фаз с целью поймать сильные импульсные волны (преимущественно 3-ю и 5-ю волны).
* Принцип пирамидинга: Наращивание объема позиции происходит исключительно по ходу развивающегося тренда. Дополнительные ордера открываются только после того, как предыдущие сделки переведены в безубыток.
* Время удержания: Среднесрочная торговля. Ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до пары недель в зависимости от структуры волны и фазы рынка.
* Без опасных методов: Мартингейл, усреднение убытков и сеточные методы не используются.
Управление рисками (Risk Management)
* Риск на сделку: Строго от 1.5% до 3.0% от баланса счета.
* Защита капитала: Каждая сделка открывается с обязательным фиксированным Stop Loss.
* Соотношение Риск/Прибыль: Потенциал тейк-профита существенно превышает уровень риска за счет удержания тренда.
Рекомендации для подписчиков
* Минимальный депозит: от $500 (рекомендуемый — от $1,000).
* Кредитное плечо: 1:100 или выше.
* Тип счета: ECN / RAW / Zero Spread для минимальных издержек.
* Использование VPS: Крайне рекомендуется подключить VPS с минимальным пингом к брокеру сигнала для предотвращения проскальзываний.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
3
0%
79
44%
18%
2.19
16.35
USD
USD
8%
1:500