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Сигналы / MetaTrader 5 / Elliott Wave Pyramiding Strategy
Mikhail Sulimov

Elliott Wave Pyramiding Strategy

Mikhail Sulimov
Mikhail Sulimov

Mikhail Sulimov

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
FxPro-MT5 Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
35 (44.30%)
Убыточных трейдов:
44 (55.70%)
Лучший трейд:
422.10 USD
Худший трейд:
-137.20 USD
Общая прибыль:
2 375.83 USD (301 679 pips)
Общий убыток:
-1 084.51 USD (264 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 999.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 999.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
18.23%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
63 (79.75%)
Коротких трейдов:
16 (20.25%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
16.35 USD
Средняя прибыль:
67.88 USD
Средний убыток:
-24.65 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-175.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.85 USD (8)
Прирост в месяц:
30.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
242.40 USD
Максимальная:
493.15 USD (10.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.44% (493.15 USD)
По эквити:
2.16% (122.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#US100_U26 58
BITCOIN 7
#US500_U26 6
ETHEREUM 5
USDJPY 2
GOLD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#US100_U26 516
BITCOIN -32
#US500_U26 878
ETHEREUM -23
USDJPY 0
GOLD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#US100_U26 92K
BITCOIN -87K
#US500_U26 41K
ETHEREUM -7.7K
USDJPY 28
GOLD -792
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +422.10 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 999.68 USD
Макс. убыток в серии: -175.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
8.00 × 1
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Elliott Wave Pyramiding Strategy
Среднесрочная трендовая стратегия, основанная на классическом волновом анализе Эллиотта и принципе безопасного пирамидинга. Сигнал ориентирован на стабильный прирост капитала с акцентом на строгое управление рисками.
Особенности стратегии
 * Волновой анализ: Входы в рынок осуществляются на завершении коррекционных фаз с целью поймать сильные импульсные волны (преимущественно 3-ю и 5-ю волны).
 * Принцип пирамидинга: Наращивание объема позиции происходит исключительно по ходу развивающегося тренда. Дополнительные ордера открываются только после того, как предыдущие сделки переведены в безубыток.
 * Время удержания: Среднесрочная торговля. Ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до пары недель в зависимости от структуры волны и фазы рынка.
 * Без опасных методов: Мартингейл, усреднение убытков и сеточные методы не используются.
Управление рисками (Risk Management)
 * Риск на сделку: Строго от 1.5% до 3.0% от баланса счета.
 * Защита капитала: Каждая сделка открывается с обязательным фиксированным Stop Loss.
 * Соотношение Риск/Прибыль: Потенциал тейк-профита существенно превышает уровень риска за счет удержания тренда.
Рекомендации для подписчиков
 * Минимальный депозит: от $500 (рекомендуемый — от $1,000).
 * Кредитное плечо: 1:100 или выше.
 * Тип счета: ECN / RAW / Zero Spread для минимальных издержек.
 * Использование VPS: Крайне рекомендуется подключить VPS с минимальным пингом к брокеру сигнала для предотвращения проскальзываний.

Нет отзывов
2026.08.04 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Elliott Wave Pyramiding Strategy
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
5.3K
USD
3
0%
79
44%
18%
2.19
16.35
USD
8%
1:500
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