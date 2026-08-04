- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
36 (81.81%)
Убыточных трейдов:
8 (18.18%)
Лучший трейд:
50.24 USD
Худший трейд:
-17.41 USD
Общая прибыль:
239.83 USD (99 333 pips)
Общий убыток:
-66.23 USD (86 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
8.00%
Макс. загрузка депозита:
10.89%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
28 (63.64%)
Коротких трейдов:
16 (36.36%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
3.95 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-8.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.41 USD (1)
Прирост в месяц:
51.48%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.27 USD (7.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.20% (29.09 USD)
По эквити:
3.71% (14.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|BTCUSD
|16
|NAS100.r
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|170
|BTCUSD
|-4
|NAS100.r
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|4K
|BTCUSD
|6.7K
|NAS100.r
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.24 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.65 USD
Макс. убыток в серии: -17.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 40
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
2
84%
44
81%
8%
3.62
3.95
USD
USD
7%
1:500