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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDEN ALGO BD
Md Abdul Kader Mia

GOLDEN ALGO BD

Md Abdul Kader Mia
Md Abdul Kader Mia

Md Abdul Kader Mia

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 51%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
36 (81.81%)
Убыточных трейдов:
8 (18.18%)
Лучший трейд:
50.24 USD
Худший трейд:
-17.41 USD
Общая прибыль:
239.83 USD (99 333 pips)
Общий убыток:
-66.23 USD (86 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
8.00%
Макс. загрузка депозита:
10.89%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
28 (63.64%)
Коротких трейдов:
16 (36.36%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
3.95 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-8.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.41 USD (1)
Прирост в месяц:
51.48%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.27 USD (7.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.20% (29.09 USD)
По эквити:
3.71% (14.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 22
BTCUSD 16
NAS100.r 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 170
BTCUSD -4
NAS100.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 4K
BTCUSD 6.7K
NAS100.r 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.24 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.65 USD
Макс. убыток в серии: -17.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
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GOLDEN ALGO BD 1 Money Machine In-Shah-Allah
GOLDEN ALGO BD 1 Money Machine In-Shah-Allah
Нет отзывов
2026.08.10 19:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 19:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 06:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDEN ALGO BD
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
564
USD
2
84%
44
81%
8%
3.62
3.95
USD
7%
1:500
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