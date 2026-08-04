- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
41 (74.54%)
亏损交易:
14 (25.45%)
最好交易:
50.24 USD
最差交易:
-42.96 USD
毛利:
309.92 USD (104 491 pips)
毛利亏损:
-236.26 USD (121 158 pips)
最大连续赢利:
9 (19.65 USD)
最大连续盈利:
80.97 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
5.88%
最大入金加载:
31.36%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
34 (61.82%)
短期交易:
21 (38.18%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
7.56 USD
平均损失:
-16.88 USD
最大连续失误:
3 (-93.34 USD)
最大连续亏损:
-93.34 USD (3)
每月增长:
31.65%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
125.42 USD (25.13%)
相对跌幅:
结余:
15.89% (125.42 USD)
净值:
5.16% (39.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|28
|BTCUSD
|17
|NAS100.r
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|93
|BTCUSD
|-27
|NAS100.r
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|3K
|BTCUSD
|-23K
|NAS100.r
|2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.24 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.65 USD
最大连续亏损: -93.34 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
32%
0
0
USD
USD
664
USD
USD
2
85%
55
74%
6%
1.31
1.34
USD
USD
16%
1:500