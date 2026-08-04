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Сигналы / MetaTrader 4 / Diver
Elena Rogozina

Diver

Elena Rogozina
Elena Rogozina

Elena Rogozina

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 130%
Alpari-ECN1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
85 (82.52%)
Убыточных трейдов:
18 (17.48%)
Лучший трейд:
99.87 USD
Худший трейд:
-92.36 USD
Общая прибыль:
1 616.85 USD (14 500 pips)
Общий убыток:
-338.45 USD (4 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (219.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.94 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
92.21%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.68
Длинных трейдов:
29 (28.16%)
Коротких трейдов:
74 (71.84%)
Профит фактор:
4.78
Мат. ожидание:
12.41 USD
Средняя прибыль:
19.02 USD
Средний убыток:
-18.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-147.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.22 USD (3)
Прирост в месяц:
4.46%
Годовой прогноз:
54.15%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.29 USD
Максимальная:
147.22 USD (24.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.70% (147.22 USD)
По эквити:
3.52% (46.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 44
GBPUSD 42
profit 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 446
GBPUSD 444
profit 388
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.7K
GBPUSD 5.8K
profit 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.87 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +219.33 USD
Макс. убыток в серии: -147.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
ForexChief-Classic
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
BetaMGM-Server
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
MocazFinancial-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Leverate-Europe
0.00 × 3
SuperForex-Real
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
SquaredMT4-Live
0.00 × 1
SucabaEnterpriseLtd-Live2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 3
TechInvest-Server
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 3
EuropeFX1-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
еще 578...
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Нет отзывов
2026.08.04 13:48
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 9.17% of days out of the 698 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Diver
30 USD в месяц
130%
0
0
USD
1.3K
USD
97
83%
103
82%
92%
4.77
12.41
USD
25%
1:500
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