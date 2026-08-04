- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
85 (82.52%)
Убыточных трейдов:
18 (17.48%)
Лучший трейд:
99.87 USD
Худший трейд:
-92.36 USD
Общая прибыль:
1 616.85 USD (14 500 pips)
Общий убыток:
-338.45 USD (4 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (219.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.94 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
92.21%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.68
Длинных трейдов:
29 (28.16%)
Коротких трейдов:
74 (71.84%)
Профит фактор:
4.78
Мат. ожидание:
12.41 USD
Средняя прибыль:
19.02 USD
Средний убыток:
-18.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-147.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.22 USD (3)
Прирост в месяц:
4.46%
Годовой прогноз:
54.15%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.29 USD
Максимальная:
147.22 USD (24.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.70% (147.22 USD)
По эквити:
3.52% (46.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|42
|profit
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|446
|GBPUSD
|444
|profit
|388
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.7K
|GBPUSD
|5.8K
|profit
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.87 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +219.33 USD
Макс. убыток в серии: -147.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
BetaMGM-Server
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Leverate-Europe
|0.00 × 3
|
SuperForex-Real
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 1
|
SucabaEnterpriseLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 3
|
TechInvest-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 3
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
130%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
97
83%
103
82%
92%
4.77
12.41
USD
USD
25%
1:500