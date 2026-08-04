- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
85 (82.52%)
亏损交易:
18 (17.48%)
最好交易:
99.87 USD
最差交易:
-92.36 USD
毛利:
1 616.85 USD (14 500 pips)
毛利亏损:
-338.45 USD (4 016 pips)
最大连续赢利:
15 (219.33 USD)
最大连续盈利:
460.94 USD (12)
夏普比率:
0.35
交易活动:
94.25%
最大入金加载:
2.24%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
8.68
长期交易:
29 (28.16%)
短期交易:
74 (71.84%)
利润因子:
4.78
预期回报:
12.41 USD
平均利润:
19.02 USD
平均损失:
-18.80 USD
最大连续失误:
3 (-147.22 USD)
最大连续亏损:
-147.22 USD (3)
每月增长:
4.46%
年度预测:
54.15%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
69.29 USD
最大值:
147.22 USD (24.37%)
相对跌幅:
结余:
24.70% (147.22 USD)
净值:
4.24% (56.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|42
|profit
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|446
|GBPUSD
|444
|profit
|388
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.7K
|GBPUSD
|5.8K
|profit
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.87 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +219.33 USD
最大连续亏损: -147.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
BetaMGM-Server
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Leverate-Europe
|0.00 × 3
|
SuperForex-Real
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 1
|
SucabaEnterpriseLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 3
|
TechInvest-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 3
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
130%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
97
83%
103
82%
94%
4.77
12.41
USD
USD
25%
1:500