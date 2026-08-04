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Elena Rogozina

Diver

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增长自 2024 130%
Alpari-ECN1
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  • 提取
交易:
103
盈利交易:
85 (82.52%)
亏损交易:
18 (17.48%)
最好交易:
99.87 USD
最差交易:
-92.36 USD
毛利:
1 616.85 USD (14 500 pips)
毛利亏损:
-338.45 USD (4 016 pips)
最大连续赢利:
15 (219.33 USD)
最大连续盈利:
460.94 USD (12)
夏普比率:
0.35
交易活动:
94.25%
最大入金加载:
2.24%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
8.68
长期交易:
29 (28.16%)
短期交易:
74 (71.84%)
利润因子:
4.78
预期回报:
12.41 USD
平均利润:
19.02 USD
平均损失:
-18.80 USD
最大连续失误:
3 (-147.22 USD)
最大连续亏损:
-147.22 USD (3)
每月增长:
4.46%
年度预测:
54.15%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
69.29 USD
最大值:
147.22 USD (24.37%)
相对跌幅:
结余:
24.70% (147.22 USD)
净值:
4.24% (56.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 44
GBPUSD 42
profit 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 446
GBPUSD 444
profit 388
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.7K
GBPUSD 5.8K
profit 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +99.87 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +219.33 USD
最大连续亏损: -147.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
ForexChief-Classic
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
BetaMGM-Server
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
MocazFinancial-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Leverate-Europe
0.00 × 3
SuperForex-Real
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
SquaredMT4-Live
0.00 × 1
SucabaEnterpriseLtd-Live2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 3
TechInvest-Server
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 3
EuropeFX1-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
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2026.08.04 13:48
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交易
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Diver
每月30 USD
130%
0
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USD
1.3K
USD
97
83%
103
82%
94%
4.77
12.41
USD
25%
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