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Сигналы / MetaTrader 4 / Laumar
Juan Martin

Laumar

Juan Martin
Juan Martin

Juan Martin

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
98 (77.77%)
Убыточных трейдов:
28 (22.22%)
Лучший трейд:
711.91 USD
Худший трейд:
-358.00 USD
Общая прибыль:
3 213.80 USD (12 433 pips)
Общий убыток:
-1 702.64 USD (17 276 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (388.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
712.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
69.33%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
66 (52.38%)
Коротких трейдов:
60 (47.62%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
11.99 USD
Средняя прибыль:
32.79 USD
Средний убыток:
-60.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.00 USD (1)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
6.99%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.59 USD
Максимальная:
358.00 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (358.00 USD)
По эквити:
0.17% (177.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 116
XAUUSD 8
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.6K
XAUUSD -89
USDJPY 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.3K
XAUUSD -8.7K
USDJPY 560
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +711.91 USD
Худший трейд: -358 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +388.89 USD
Макс. убыток в серии: -28.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 3
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.09 × 35
GoMarkets-Real 10
0.96 × 27
Axi-US03-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live 3
5.00 × 1
RoboForex-ProCent
5.52 × 27
VTMarkets-Live 6
7.00 × 1
FusionMarkets-Demo
8.71 × 2135
CAMarketsGlobal-Live
15.57 × 7
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EURUSD CON POCA PREDIDA LATENTE
Нет отзывов
2026.08.04 15:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 13:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 12:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Laumar
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
17
93%
126
77%
69%
1.88
11.99
USD
0%
1:200
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