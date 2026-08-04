- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
98 (77.77%)
Убыточных трейдов:
28 (22.22%)
Лучший трейд:
711.91 USD
Худший трейд:
-358.00 USD
Общая прибыль:
3 213.80 USD (12 433 pips)
Общий убыток:
-1 702.64 USD (17 276 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (388.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
712.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
69.33%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
66 (52.38%)
Коротких трейдов:
60 (47.62%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
11.99 USD
Средняя прибыль:
32.79 USD
Средний убыток:
-60.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.00 USD (1)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
6.99%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.59 USD
Максимальная:
358.00 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (358.00 USD)
По эквити:
0.17% (177.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|116
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|-89
|USDJPY
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.3K
|XAUUSD
|-8.7K
|USDJPY
|560
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +711.91 USD
Худший трейд: -358 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +388.89 USD
Макс. убыток в серии: -28.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 35
|
GoMarkets-Real 10
|0.96 × 27
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.52 × 27
|
VTMarkets-Live 6
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|8.71 × 2135
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
EURUSD CON POCA PREDIDA LATENTE
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
17
93%
126
77%
69%
1.88
11.99
USD
USD
0%
1:200