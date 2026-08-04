- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
132
盈利交易:
104 (78.78%)
亏损交易:
28 (21.21%)
最好交易:
711.91 USD
最差交易:
-358.00 USD
毛利:
3 301.73 USD (12 660 pips)
毛利亏损:
-1 702.64 USD (17 276 pips)
最大连续赢利:
13 (388.89 USD)
最大连续盈利:
712.37 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
61.23%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
7 小时
采收率:
4.47
长期交易:
71 (53.79%)
短期交易:
61 (46.21%)
利润因子:
1.94
预期回报:
12.11 USD
平均利润:
31.75 USD
平均损失:
-60.81 USD
最大连续失误:
3 (-28.69 USD)
最大连续亏损:
-358.00 USD (1)
每月增长:
0.53%
年度预测:
7.15%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
97.59 USD
最大值:
358.00 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (358.00 USD)
净值:
0.17% (177.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|122
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.7K
|XAUUSD
|-89
|USDJPY
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.5K
|XAUUSD
|-8.7K
|USDJPY
|560
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +711.91 USD
最差交易: -358 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +388.89 USD
最大连续亏损: -28.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 35
|
GoMarkets-Real 10
|0.96 × 27
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.52 × 27
|
VTMarkets-Live 6
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|8.71 × 2135
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
EURUSD CON POCA PREDIDA LATENTE
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
18
93%
132
78%
61%
1.93
12.11
USD
USD
0%
1:200