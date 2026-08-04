- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
56 (56.00%)
Убыточных трейдов:
44 (44.00%)
Лучший трейд:
2.81 EUR
Худший трейд:
-2.62 EUR
Общая прибыль:
22.44 EUR (3 544 pips)
Общий убыток:
-16.75 EUR (2 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.00 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
99.53%
Макс. загрузка депозита:
68.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
86 (86.00%)
Коротких трейдов:
14 (14.00%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.06 EUR
Средняя прибыль:
0.40 EUR
Средний убыток:
-0.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
5.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
4.81 EUR (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.57% (4.81 EUR)
По эквити:
14.54% (15.37 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|50
|EURUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|8
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|-128
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.81 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.78 EUR
Макс. убыток в серии: -2.72 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.27 × 351
|
Ava-Real 1-MT5
|0.47 × 608
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.17 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
IL SEGNALE VIENE MANDATO DA UN EXPERT ADVISOR E LAVORA CON EUR/USD E USD/JPY. FA SCALPING IN AUTONOMIA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
100
56%
100%
1.33
0.06
EUR
EUR
15%
1:400