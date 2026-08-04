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ALESSANDRO DI VINCENZO

SCALPING SU EUR USD E JPY USD

ALESSANDRO DI VINCENZO
ALESSANDRO DI VINCENZO

ALESSANDRO DI VINCENZO

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
56 (56.00%)
Убыточных трейдов:
44 (44.00%)
Лучший трейд:
2.81 EUR
Худший трейд:
-2.62 EUR
Общая прибыль:
22.44 EUR (3 544 pips)
Общий убыток:
-16.75 EUR (2 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.00 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
99.53%
Макс. загрузка депозита:
68.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
86 (86.00%)
Коротких трейдов:
14 (14.00%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.06 EUR
Средняя прибыль:
0.40 EUR
Средний убыток:
-0.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
5.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
4.81 EUR (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.57% (4.81 EUR)
По эквити:
14.54% (15.37 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 50
EURUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 8
EURUSD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.3K
EURUSD -128
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.81 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.78 EUR
Макс. убыток в серии: -2.72 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.09 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.27 × 351
Ava-Real 1-MT5
0.47 × 608
Pepperstone-MT5-Live01
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.17 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
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IL SEGNALE VIENE MANDATO DA UN EXPERT ADVISOR E LAVORA CON EUR/USD E USD/JPY. FA SCALPING IN AUTONOMIA
Нет отзывов
2026.08.10 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 08:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 09:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 09:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 09:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SCALPING SU EUR USD E JPY USD
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
106
EUR
1
100%
100
56%
100%
1.33
0.06
EUR
15%
1:400
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