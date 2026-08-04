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ALESSANDRO DI VINCENZO

SCALPING SU EUR USD E JPY USD

ALESSANDRO DI VINCENZO
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ALESSANDRO DI VINCENZO

  • LIBERO PROFESSIONISTA 在  INDIRIZZO DI RESIDENZA
  • 意大利
  • 114
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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
Ava-Real 1-MT5
1:400
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
56 (56.00%)
亏损交易:
44 (44.00%)
最好交易:
2.81 EUR
最差交易:
-2.62 EUR
毛利:
22.44 EUR (3 544 pips)
毛利亏损:
-16.75 EUR (2 364 pips)
最大连续赢利:
4 (0.78 EUR)
最大连续盈利:
3.00 EUR (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
99.53%
最大入金加载:
69.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
98
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.18
长期交易:
86 (86.00%)
短期交易:
14 (14.00%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.06 EUR
平均利润:
0.40 EUR
平均损失:
-0.38 EUR
最大连续失误:
3 (-2.72 EUR)
最大连续亏损:
-3.58 EUR (2)
每月增长:
5.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
4.81 EUR (4.57%)
相对跌幅:
结余:
4.57% (4.81 EUR)
净值:
15.03% (15.88 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 50
EURUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 8
EURUSD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.3K
EURUSD -128
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.81 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.78 EUR
最大连续亏损: -2.72 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.09 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
0.27 × 351
Ava-Real 1-MT5
0.47 × 608
Pepperstone-MT5-Live01
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.17 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
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IL SEGNALE VIENE MANDATO DA UN EXPERT ADVISOR E LAVORA CON EUR/USD E USD/JPY. FA SCALPING IN AUTONOMIA
没有评论
2026.08.11 09:59 2026.08.11 09:59:42  

Grazie all'EA, sta ottenendo dei risultati più del previsto rispetto alle prove fatte nell'ultimo anno. Per chi mi vuole seguire utilizzando lo scalping, investendo 1000€ e con operazioni che impostate, mettete un volume minimo di 0.10, non andate oltre perchè danneggiate il vostro conto.

2026.08.10 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 08:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 09:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 09:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 09:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SCALPING SU EUR USD E JPY USD
每月30 USD
6%
0
0
USD
106
EUR
1
100%
100
56%
100%
1.33
0.06
EUR
15%
1:400
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