- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
56 (56.00%)
亏损交易:
44 (44.00%)
最好交易:
2.81 EUR
最差交易:
-2.62 EUR
毛利:
22.44 EUR (3 544 pips)
毛利亏损:
-16.75 EUR (2 364 pips)
最大连续赢利:
4 (0.78 EUR)
最大连续盈利:
3.00 EUR (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
99.53%
最大入金加载:
69.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
98
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.18
长期交易:
86 (86.00%)
短期交易:
14 (14.00%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.06 EUR
平均利润:
0.40 EUR
平均损失:
-0.38 EUR
最大连续失误:
3 (-2.72 EUR)
最大连续亏损:
-3.58 EUR (2)
每月增长:
5.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
4.81 EUR (4.57%)
相对跌幅:
结余:
4.57% (4.81 EUR)
净值:
15.03% (15.88 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|50
|EURUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|8
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|-128
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.81 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.78 EUR
最大连续亏损: -2.72 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.27 × 351
|
Ava-Real 1-MT5
|0.47 × 608
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.17 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
IL SEGNALE VIENE MANDATO DA UN EXPERT ADVISOR E LAVORA CON EUR/USD E USD/JPY. FA SCALPING IN AUTONOMIA
没有评论
Grazie all'EA, sta ottenendo dei risultati più del previsto rispetto alle prove fatte nell'ultimo anno. Per chi mi vuole seguire utilizzando lo scalping, investendo 1000€ e con operazioni che impostate, mettete un volume minimo di 0.10, non andate oltre perchè danneggiate il vostro conto.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
106
EUR
EUR
1
100%
100
56%
100%
1.33
0.06
EUR
EUR
15%
1:400