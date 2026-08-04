- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
187 (76.63%)
Убыточных трейдов:
57 (23.36%)
Лучший трейд:
31.92 USD
Худший трейд:
-61.88 USD
Общая прибыль:
479.75 USD (42 010 pips)
Общий убыток:
-386.41 USD (39 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (22.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.78%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
244 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-171.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.66 USD (4)
Прирост в месяц:
3.11%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.85 USD
Максимальная:
199.61 USD (6.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.26% (198.82 USD)
По эквити:
15.37% (487.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|$$WTI
|244
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|$$WTI
|93
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|$$WTI
|2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.92 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.16 USD
Макс. убыток в серии: -171.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
only buy OIL
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
2
1%
244
76%
67%
1.24
0.38
USD
USD
15%
1:500