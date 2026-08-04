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Сигналы / MetaTrader 5 / Only Oil
Nguyen Viet Hai

Only Oil

Nguyen Viet Hai
Nguyen Viet Hai

Nguyen Viet Hai

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
EGlobalTrade-Classic
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
187 (76.63%)
Убыточных трейдов:
57 (23.36%)
Лучший трейд:
31.92 USD
Худший трейд:
-61.88 USD
Общая прибыль:
479.75 USD (42 010 pips)
Общий убыток:
-386.41 USD (39 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (22.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.78%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
244 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-171.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.66 USD (4)
Прирост в месяц:
3.11%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.85 USD
Максимальная:
199.61 USD (6.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.26% (198.82 USD)
По эквити:
15.37% (487.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
$$WTI 244
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
$$WTI 93
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
$$WTI 2.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.92 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.16 USD
Макс. убыток в серии: -171.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

only buy OIL
Нет отзывов
2026.08.04 10:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.08.04 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 09:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only Oil
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
3.1K
USD
2
1%
244
76%
67%
1.24
0.38
USD
15%
1:500
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