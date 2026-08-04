- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
374
盈利交易:
298 (79.67%)
亏损交易:
76 (20.32%)
最好交易:
31.92 USD
最差交易:
-61.88 USD
毛利:
631.49 USD (56 825 pips)
毛利亏损:
-451.83 USD (45 111 pips)
最大连续赢利:
22 (13.15 USD)
最大连续盈利:
75.75 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
71.24%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
219
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.90
长期交易:
374 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
2.12 USD
平均损失:
-5.95 USD
最大连续失误:
4 (-171.66 USD)
最大连续亏损:
-171.66 USD (4)
每月增长:
5.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.85 USD
最大值:
199.61 USD (6.29%)
相对跌幅:
结余:
6.26% (198.82 USD)
净值:
15.37% (487.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|$$WTI
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|$$WTI
|180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|$$WTI
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.92 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.15 USD
最大连续亏损: -171.66 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
3
0%
374
79%
71%
1.39
0.48
USD
USD
15%
1:500