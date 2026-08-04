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Evgenii Petrov

Macro Overlay FX

Evgenii Petrov
Evgenii Petrov

Evgenii Petrov

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 47%
Just2TradeSVG-Real2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
265 (87.17%)
Убыточных трейдов:
39 (12.83%)
Лучший трейд:
507.96 USD
Худший трейд:
-537.50 USD
Общая прибыль:
24 881.25 USD (36 697 pips)
Общий убыток:
-979.96 USD (55 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
110 (10 993.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 993.29 USD (110)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.47%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
44.47
Длинных трейдов:
120 (39.47%)
Коротких трейдов:
184 (60.53%)
Профит фактор:
25.39
Мат. ожидание:
78.62 USD
Средняя прибыль:
93.89 USD
Средний убыток:
-25.13 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-34.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-537.50 USD (1)
Прирост в месяц:
4.47%
Годовой прогноз:
54.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.73 USD
Максимальная:
537.50 USD (0.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.77% (537.50 USD)
По эквити:
0.48% (356.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 291
BTCUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 24K
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 35K
BTCUSD -54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +507.96 USD
Худший трейд: -538 USD
Макс. серия выигрышей: 110
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 993.29 USD
Макс. убыток в серии: -34.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2TradeSVG-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля EUR/USD с приоритетом сохранения капитала и контроля риска.

Стратегия основана на ручном принятии решений и сочетании фундаментального и технического анализа. Основная цель — последовательный рост капитала при контролируемой просадке, а не максимальная доходность любой ценой.

Особенности стратегии:

• Только EUR/USD.

• Полностью ручная торговля.

• Без торговых роботов.

• Без мартингейла.

• Контроль риска важнее количества сделок.

• Все результаты подтверждаются публичной торговой историей.

Этот сигнал предназначен для инвесторов, которые предпочитают дисциплинированный подход к управлению капиталом и оценивают стратегию по долгосрочной стабильности, а не по отдельным удачным сделкам.

Перед подпиской рекомендуем внимательно изучить статистику, максимальную просадку и историю торговли.


Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Macro Overlay FX
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
75K
USD
18
0%
304
87%
100%
25.39
78.62
USD
1%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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