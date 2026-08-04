- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|291
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|24K
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|35K
|BTCUSD
|-54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2TradeSVG-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля EUR/USD с приоритетом сохранения капитала и контроля риска.
Стратегия основана на ручном принятии решений и сочетании фундаментального и технического анализа. Основная цель — последовательный рост капитала при контролируемой просадке, а не максимальная доходность любой ценой.
Особенности стратегии:
• Только EUR/USD.
• Полностью ручная торговля.
• Без торговых роботов.
• Без мартингейла.
• Контроль риска важнее количества сделок.
• Все результаты подтверждаются публичной торговой историей.
Этот сигнал предназначен для инвесторов, которые предпочитают дисциплинированный подход к управлению капиталом и оценивают стратегию по долгосрочной стабильности, а не по отдельным удачным сделкам.
Перед подпиской рекомендуем внимательно изучить статистику, максимальную просадку и историю торговли.
USD
USD
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