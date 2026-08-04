- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
304
盈利交易:
265 (87.17%)
亏损交易:
39 (12.83%)
最好交易:
507.96 USD
最差交易:
-537.50 USD
毛利:
24 881.25 USD (36 697 pips)
毛利亏损:
-979.96 USD (55 266 pips)
最大连续赢利:
110 (10 993.29 USD)
最大连续盈利:
10 993.29 USD (110)
夏普比率:
0.88
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
44.47
长期交易:
120 (39.47%)
短期交易:
184 (60.53%)
利润因子:
25.39
预期回报:
78.62 USD
平均利润:
93.89 USD
平均损失:
-25.13 USD
最大连续失误:
14 (-34.73 USD)
最大连续亏损:
-537.50 USD (1)
每月增长:
4.47%
年度预测:
54.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52.73 USD
最大值:
537.50 USD (0.77%)
相对跌幅:
结余:
0.77% (537.50 USD)
净值:
0.48% (356.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|291
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|24K
|BTCUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|35K
|BTCUSD
|-54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +507.96 USD
最差交易: -538 USD
最大连续赢利: 110
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 993.29 USD
最大连续亏损: -34.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2TradeSVG-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
专注于 EUR/USD 交易，以资本保值和风险控制为核心。
本策略采用全人工自主交易方式，结合宏观经济分析与技术分析进行决策。策略的核心目标是在控制回撤的前提下，实现长期、稳定的资金增长，而非一味追求高收益。
策略特点：
• 仅交易 EUR/USD
• 全人工自主交易
• 不使用 EA 或任何自动化交易系统
• 不使用马丁格尔策略
• 风险控制优先于交易频率
• 所有业绩均由公开交易记录验证
本交易信号适合重视资金管理和长期稳定表现的投资者，而非仅关注短期盈利或单笔交易结果。
订阅前，请仔细查阅交易统计、最大回撤及历史业绩，以确认本策略符合您的投资目标和风险偏好。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
75K
USD
USD
18
0%
304
87%
100%
25.39
78.62
USD
USD
1%
1:500