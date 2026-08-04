信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Macro Overlay FX
Evgenii Petrov

Macro Overlay FX

Evgenii Petrov
Evgenii Petrov

Evgenii Petrov

0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 47%
Just2TradeSVG-Real2
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
304
盈利交易:
265 (87.17%)
亏损交易:
39 (12.83%)
最好交易:
507.96 USD
最差交易:
-537.50 USD
毛利:
24 881.25 USD (36 697 pips)
毛利亏损:
-979.96 USD (55 266 pips)
最大连续赢利:
110 (10 993.29 USD)
最大连续盈利:
10 993.29 USD (110)
夏普比率:
0.88
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
44.47
长期交易:
120 (39.47%)
短期交易:
184 (60.53%)
利润因子:
25.39
预期回报:
78.62 USD
平均利润:
93.89 USD
平均损失:
-25.13 USD
最大连续失误:
14 (-34.73 USD)
最大连续亏损:
-537.50 USD (1)
每月增长:
4.47%
年度预测:
54.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52.73 USD
最大值:
537.50 USD (0.77%)
相对跌幅:
结余:
0.77% (537.50 USD)
净值:
0.48% (356.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 291
BTCUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 24K
BTCUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 35K
BTCUSD -54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +507.96 USD
最差交易: -538 USD
最大连续赢利: 110
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 993.29 USD
最大连续亏损: -34.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2TradeSVG-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

专注于 EUR/USD 交易，以资本保值和风险控制为核心。

本策略采用全人工自主交易方式，结合宏观经济分析与技术分析进行决策。策略的核心目标是在控制回撤的前提下，实现长期、稳定的资金增长，而非一味追求高收益。

策略特点：

• 仅交易 EUR/USD
• 全人工自主交易
• 不使用 EA 或任何自动化交易系统
• 不使用马丁格尔策略
• 风险控制优先于交易频率
• 所有业绩均由公开交易记录验证

本交易信号适合重视资金管理和长期稳定表现的投资者，而非仅关注短期盈利或单笔交易结果。

订阅前，请仔细查阅交易统计、最大回撤及历史业绩，以确认本策略符合您的投资目标和风险偏好。


没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Macro Overlay FX
每月30 USD
47%
0
0
USD
75K
USD
18
0%
304
87%
100%
25.39
78.62
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载