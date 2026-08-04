- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
14 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
417.42 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2 986.37 USD (3 050 pips)
Общий убыток:
-50.13 USD
Макс. серия выигрышей:
14 (2 986.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 986.37 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.93
Торговая активность:
82.69%
Макс. загрузка депозита:
39.73%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
174.15
Длинных трейдов:
1 (7.14%)
Коротких трейдов:
13 (92.86%)
Профит фактор:
59.57
Мат. ожидание:
213.31 USD
Средняя прибыль:
213.31 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.34 USD
Максимальная:
16.86 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (14.57 USD)
По эквити:
2.17% (2 230.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCHF
|872
|AUDCAD
|871
|GBPCAD
|696
|AUDUSD
|375
|CADCHF
|87
|EURAUD
|53
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCHF
|620
|AUDCAD
|1.1K
|GBPCAD
|800
|AUDUSD
|373
|CADCHF
|57
|EURAUD
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +417.42 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 986.37 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.16 × 25
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1987
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.73 × 40
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.73 × 15
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.33 × 3
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.38 × 29
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|4.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 117
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|5.96 × 23
|
XMTrading-MT5 3
|12.35 × 132
|
Weltrade-Real
|16.59 × 64
|
FxPro-MT5
|18.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
1
100%
14
100%
83%
59.57
213.31
USD
USD
2%
1:200