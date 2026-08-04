Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 14 VTMarkets-Live 0.16 × 25 Darwinex-Live 0.23 × 1987 Pepperstone-MT5-Live01 0.73 × 40 FPMarketsLLC-Live 0.75 × 4 EBCFinancialGroupKY-Live01 1.00 × 4 FXOpen-MT5 1.00 × 1 TickmillUK-Live 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.73 × 15 Ava-Real 1-MT5 2.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 2.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 2.33 × 3 FOREX.comCA-Live 532 2.38 × 29 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 4.00 × 2 Swissquote-Server 4.75 × 4 RoboForex-Pro 5.55 × 117 XMGlobal-MT5 4 5.68 × 516 Headway-Real 5.96 × 23 XMTrading-MT5 3 12.35 × 132 Weltrade-Real 16.59 × 64 FxPro-MT5 18.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика