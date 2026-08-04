- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
417.42 USD
最差交易:
-95.97 USD
毛利:
3 327.98 USD (3 429 pips)
毛利亏损:
-160.47 USD (92 pips)
最大连续赢利:
17 (3 109.92 USD)
最大连续盈利:
3 109.92 USD (17)
夏普比率:
1.18
交易活动:
87.94%
最大入金加载:
39.73%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
19 小时
采收率:
33.01
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
20.74
预期回报:
150.83 USD
平均利润:
175.16 USD
平均损失:
-80.24 USD
最大连续失误:
1 (-95.97 USD)
最大连续亏损:
-95.97 USD (1)
每月增长:
3.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.34 USD
最大值:
95.97 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (14.57 USD)
净值:
2.51% (2 582.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCHF
|872
|AUDCAD
|871
|NZDUSD
|112
|NZDCAD
|119
|GBPCAD
|696
|AUDUSD
|375
|CADCHF
|87
|EURAUD
|53
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCHF
|620
|AUDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|129
|NZDCAD
|158
|GBPCAD
|800
|AUDUSD
|373
|CADCHF
|57
|EURAUD
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +417.42 USD
最差交易: -96 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 109.92 USD
最大连续亏损: -95.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.16 × 25
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1999
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.75 × 44
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 31
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 2
|
BCS5-Real
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.20 × 5
|
Swissquote-Server
|4.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 117
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|5.72 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|13.33 × 205
|
Weltrade-Real
|16.59 × 64
|
FxPro-MT5
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
2
100%
21
90%
88%
20.73
150.83
USD
USD
3%
1:200