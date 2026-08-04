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Andras Feher

Foundation EA

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I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
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交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
417.42 USD
最差交易:
-95.97 USD
毛利:
3 327.98 USD (3 429 pips)
毛利亏损:
-160.47 USD (92 pips)
最大连续赢利:
17 (3 109.92 USD)
最大连续盈利:
3 109.92 USD (17)
夏普比率:
1.18
交易活动:
87.94%
最大入金加载:
39.73%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
19 小时
采收率:
33.01
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
20.74
预期回报:
150.83 USD
平均利润:
175.16 USD
平均损失:
-80.24 USD
最大连续失误:
1 (-95.97 USD)
最大连续亏损:
-95.97 USD (1)
每月增长:
3.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.34 USD
最大值:
95.97 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (14.57 USD)
净值:
2.51% (2 582.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCHF 4
AUDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPCAD 2
AUDUSD 2
CADCHF 1
EURAUD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCHF 872
AUDCAD 871
NZDUSD 112
NZDCAD 119
GBPCAD 696
AUDUSD 375
CADCHF 87
EURAUD 53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCHF 620
AUDCAD 1.1K
NZDUSD 129
NZDCAD 158
GBPCAD 800
AUDUSD 373
CADCHF 57
EURAUD 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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最好交易: +417.42 USD
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最大连续盈利: +3 109.92 USD
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 14
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0.16 × 25
Darwinex-Live
0.23 × 1999
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 44
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.00 × 4
FXOpen-MT5
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 31
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 2
BCS5-Real
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.20 × 5
Swissquote-Server
4.75 × 4
RoboForex-Pro
5.55 × 117
XMGlobal-MT5 4
5.68 × 516
Headway-Real
5.72 × 25
XMTrading-MT5 3
13.33 × 205
Weltrade-Real
16.59 × 64
FxPro-MT5
18.00 × 1
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没有评论
2026.08.06 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 02:53
Share of trading days is too low
2026.08.05 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 08:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 08:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 08:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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