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Сигналы / MetaTrader 5 / The Night King EA Live Trading
Pankaj Shakya

The Night King EA Live Trading

Pankaj Shakya
Pankaj Shakya

Pankaj Shakya

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 26%
VantageMarkets-Live 7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
48 (97.95%)
Убыточных трейдов:
1 (2.04%)
Лучший трейд:
2.08 USD
Худший трейд:
-4.65 USD
Общая прибыль:
45.45 USD (2 484 pips)
Общий убыток:
-8.28 USD (319 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (32.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.94 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
9.54%
Макс. загрузка депозита:
8.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.60
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
5.49
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-8.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.65 USD (1)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
4.89 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.23% (4.71 USD)
По эквити:
2.17% (7.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 11
EURUSD+ 9
AUDUSD+ 8
GBPCAD+ 6
GBPUSD+ 6
GBPAUD+ 6
EURGBP+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 6
EURUSD+ 10
AUDUSD+ 6
GBPCAD+ 4
GBPUSD+ 6
GBPAUD+ 2
EURGBP+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ 512
EURUSD+ 398
AUDUSD+ 298
GBPCAD+ 453
GBPUSD+ 320
GBPAUD+ 88
EURGBP+ 96
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.08 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +32.94 USD
Макс. убыток в серии: -4.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a Live Account which is running MT5 EA: The Night King V1.0
Intrested in Deploying this EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188898?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3athe+night+king
Нет отзывов
2026.08.04 07:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 07:19 2026.08.04 07:19:10  

I started this live account 1 month back, already provided me with a 20% return on my 100$ account.

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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Night King EA Live Trading
60 USD в месяц
26%
0
0
USD
337
USD
5
100%
49
97%
10%
5.48
0.76
USD
4%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.