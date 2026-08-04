- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
48 (97.95%)
Убыточных трейдов:
1 (2.04%)
Лучший трейд:
2.08 USD
Худший трейд:
-4.65 USD
Общая прибыль:
45.45 USD (2 484 pips)
Общий убыток:
-8.28 USD (319 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (32.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.94 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.91
Торговая активность:
9.54%
Макс. загрузка депозита:
8.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.60
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
5.49
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-8.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.65 USD (1)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
4.89 USD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.23% (4.71 USD)
По эквити:
2.17% (7.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|11
|EURUSD+
|9
|AUDUSD+
|8
|GBPCAD+
|6
|GBPUSD+
|6
|GBPAUD+
|6
|EURGBP+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|6
|EURUSD+
|10
|AUDUSD+
|6
|GBPCAD+
|4
|GBPUSD+
|6
|GBPAUD+
|2
|EURGBP+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|512
|EURUSD+
|398
|AUDUSD+
|298
|GBPCAD+
|453
|GBPUSD+
|320
|GBPAUD+
|88
|EURGBP+
|96
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.08 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +32.94 USD
Макс. убыток в серии: -4.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a Live Account which is running MT5 EA: The Night King V1.0
Intrested in Deploying this EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188898?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3athe+night+king
Intrested in Deploying this EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188898?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3athe+night+king
Нет отзывов
I started this live account 1 month back, already provided me with a 20% return on my 100$ account.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
337
USD
USD
5
100%
49
97%
10%
5.48
0.76
USD
USD
4%
1:500