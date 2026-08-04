- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
51 (96.22%)
亏损交易:
2 (3.77%)
最好交易:
2.08 USD
最差交易:
-7.23 USD
毛利:
48.82 USD (2 604 pips)
毛利亏损:
-15.99 USD (562 pips)
最大连续赢利:
31 (36.31 USD)
最大连续盈利:
36.31 USD (31)
夏普比率:
0.55
交易活动:
11.59%
最大入金加载:
22.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.47
长期交易:
23 (43.40%)
短期交易:
30 (56.60%)
利润因子:
3.05
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
0.96 USD
平均损失:
-8.00 USD
最大连续失误:
1 (-7.23 USD)
最大连续亏损:
-7.23 USD (1)
每月增长:
24.66%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
7.35 USD (5.24%)
相对跌幅:
结余:
4.23% (4.71 USD)
净值:
2.17% (7.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|11
|EURUSD+
|10
|AUDUSD+
|8
|GBPAUD+
|8
|GBPUSD+
|7
|GBPCAD+
|6
|EURGBP+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|6
|EURUSD+
|11
|AUDUSD+
|6
|GBPAUD+
|-5
|GBPUSD+
|8
|GBPCAD+
|4
|EURGBP+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|512
|EURUSD+
|427
|AUDUSD+
|298
|GBPAUD+
|-106
|GBPUSD+
|362
|GBPCAD+
|453
|EURGBP+
|96
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.08 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.31 USD
最大连续亏损: -7.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is a Live Account which is running MT5 EA: The Night King V1.0
Intrested in Deploying this EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188898?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3athe+night+king
Intrested in Deploying this EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188898?source=Site+Market+MT5+Expert+Search+Rating006%3athe+night+king
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I started this live account 1 month back, already provided me with a 20% return on my 100$ account.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
25%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
5
98%
53
96%
12%
3.05
0.62
USD
USD
4%
1:500