- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
27 (49.09%)
Убыточных трейдов:
28 (50.91%)
Лучший трейд:
10 356.00 JPY
Худший трейд:
-3 492.00 JPY
Общая прибыль:
60 251.00 JPY (4 824 pips)
Общий убыток:
-34 236.00 JPY (2 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7 013.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
11 061.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
18.20%
Макс. загрузка депозита:
25.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
20 (36.36%)
Коротких трейдов:
35 (63.64%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
473.00 JPY
Средняя прибыль:
2 231.52 JPY
Средний убыток:
-1 222.71 JPY
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 869.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-8 869.00 JPY (7)
Прирост в месяц:
5.17%
Годовой прогноз:
62.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
14 574.00 JPY (3.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (14 574.00 JPY)
По эквити:
0.79% (3 564.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 356.00 JPY
Худший трейд: -3 492 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +7 013.00 JPY
Макс. убыток в серии: -8 869.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
449K
JPY
JPY
15
98%
55
49%
18%
1.75
473.00
JPY
JPY
3%
1:50