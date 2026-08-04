СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tokyo Sniper SHIN USDJPY for MT5
Keisuke Ikeda

Tokyo Sniper SHIN USDJPY for MT5

Keisuke Ikeda
Keisuke Ikeda

Keisuke Ikeda

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
HAKASE & KEISUKE
🇯🇵 Эксперты токийской сессии из Японии 🇯🇵
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Здравствуйте!
Мы — команда HAKASE & KEISUKE.
Более 10 лет мы торгуем на японском
валютном рынке, специализируясь на паре USDJPY.
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 6%
OANDA-Japan MT5 Live
1:50
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
27 (49.09%)
Убыточных трейдов:
28 (50.91%)
Лучший трейд:
10 356.00 JPY
Худший трейд:
-3 492.00 JPY
Общая прибыль:
60 251.00 JPY (4 824 pips)
Общий убыток:
-34 236.00 JPY (2 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7 013.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
11 061.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
18.20%
Макс. загрузка депозита:
25.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
20 (36.36%)
Коротких трейдов:
35 (63.64%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
473.00 JPY
Средняя прибыль:
2 231.52 JPY
Средний убыток:
-1 222.71 JPY
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 869.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-8 869.00 JPY (7)
Прирост в месяц:
5.17%
Годовой прогноз:
62.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
14 574.00 JPY (3.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (14 574.00 JPY)
По эквити:
0.79% (3 564.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 356.00 JPY
Худший трейд: -3 492 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +7 013.00 JPY
Макс. убыток в серии: -8 869.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 15:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.26% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tokyo Sniper SHIN USDJPY for MT5
500 USD в месяц
6%
0
0
USD
449K
JPY
15
98%
55
49%
18%
1.75
473.00
JPY
3%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.