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Keisuke Ikeda

Tokyo Sniper SHIN USDJPY for MT5

Keisuke Ikeda
Keisuke Ikeda

Keisuke Ikeda

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HAKASE & KEISUKE
🇯🇵 来自日本的东京时段交易专家 🇯🇵
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你好！
我们是HAKASE & KEISUKE团队。
在日本外汇市场深耕10年以上，
专注于美元日元交易。
市场上充斥着"月收益100%"、
"躺着赚钱"这样的EA。
但真相是：
大多数都使用马丁格尔、网格或加仓策略——
这些都是"定时炸弹"，迟早会爆仓。
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可靠性
15
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每月复制 500 USD per 
增长自 2026 6%
OANDA-Japan MT5 Live
1:50
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
55
盈利交易:
27 (49.09%)
亏损交易:
28 (50.91%)
最好交易:
10 356.00 JPY
最差交易:
-3 492.00 JPY
毛利:
60 251.00 JPY (4 824 pips)
毛利亏损:
-34 236.00 JPY (2 317 pips)
最大连续赢利:
5 (7 013.00 JPY)
最大连续盈利:
11 061.00 JPY (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
13.63%
最大入金加载:
25.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.79
长期交易:
20 (36.36%)
短期交易:
35 (63.64%)
利润因子:
1.76
预期回报:
473.00 JPY
平均利润:
2 231.52 JPY
平均损失:
-1 222.71 JPY
最大连续失误:
7 (-8 869.00 JPY)
最大连续亏损:
-8 869.00 JPY (7)
每月增长:
5.17%
年度预测:
62.67%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
14 574.00 JPY (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (14 574.00 JPY)
净值:
0.79% (3 564.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 356.00 JPY
最差交易: -3 492 JPY
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +7 013.00 JPY
最大连续亏损: -8 869.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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2026.08.04 15:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.26% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
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资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tokyo Sniper SHIN USDJPY for MT5
每月500 USD
6%
0
0
USD
449K
JPY
15
98%
55
49%
14%
1.75
473.00
JPY
3%
1:50
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