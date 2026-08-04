- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
27 (49.09%)
亏损交易:
28 (50.91%)
最好交易:
10 356.00 JPY
最差交易:
-3 492.00 JPY
毛利:
60 251.00 JPY (4 824 pips)
毛利亏损:
-34 236.00 JPY (2 317 pips)
最大连续赢利:
5 (7 013.00 JPY)
最大连续盈利:
11 061.00 JPY (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
13.63%
最大入金加载:
25.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.79
长期交易:
20 (36.36%)
短期交易:
35 (63.64%)
利润因子:
1.76
预期回报:
473.00 JPY
平均利润:
2 231.52 JPY
平均损失:
-1 222.71 JPY
最大连续失误:
7 (-8 869.00 JPY)
最大连续亏损:
-8 869.00 JPY (7)
每月增长:
5.17%
年度预测:
62.67%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
14 574.00 JPY (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (14 574.00 JPY)
净值:
0.79% (3 564.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 356.00 JPY
最差交易: -3 492 JPY
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +7 013.00 JPY
最大连续亏损: -8 869.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
6%
0
0
USD
USD
449K
JPY
JPY
15
98%
55
49%
14%
1.75
473.00
JPY
JPY
3%
1:50