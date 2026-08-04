- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
106.77 EUR
Худший трейд:
-25.01 EUR
Общая прибыль:
293.93 EUR (32 750 pips)
Общий убыток:
-50.03 EUR (3 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (224.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
224.80 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
21.17%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.10
Длинных трейдов:
18 (94.74%)
Коротких трейдов:
1 (5.26%)
Профит фактор:
5.88
Мат. ожидание:
12.84 EUR
Средняя прибыль:
22.61 EUR
Средний убыток:
-8.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-34.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.07 EUR (4)
Прирост в месяц:
9.38%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.34 EUR
Максимальная:
34.34 EUR (1.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.71% (34.19 EUR)
По эквити:
0.38% (10.39 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|278
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +106.77 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +224.80 EUR
Макс. убыток в серии: -34.07 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I've been trading with EAs for many years, the EA uses multiple confirmation algorithms to find the best entry price and runs multiple strategies internally to spread the risk of the trades.
All trades have a stoploss and takeprofit, but also use a trailing stoploss and trailing takeprofit to minimize the risk, and maximize the potential of each trade.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
1
84%
19
68%
21%
5.87
12.84
EUR
EUR
2%
1:500