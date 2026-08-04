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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Rabbit
Luca Schuenemann

Gold Rabbit

Luca Schuenemann
Luca Schuenemann

Luca Schuenemann

5 (3)
My name is Luca. With years of experience in both live trading and algorithmic development, I specialize in crafting high-quality Expert Advisors (EAs) designed for real-world performance. My approach is rooted in discipline, precision, and a deep understanding of market behavior—built from
3 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
VantageMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
106.77 EUR
Худший трейд:
-25.01 EUR
Общая прибыль:
293.93 EUR (32 750 pips)
Общий убыток:
-50.03 EUR (3 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (224.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
224.80 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
21.17%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.10
Длинных трейдов:
18 (94.74%)
Коротких трейдов:
1 (5.26%)
Профит фактор:
5.88
Мат. ожидание:
12.84 EUR
Средняя прибыль:
22.61 EUR
Средний убыток:
-8.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-34.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.07 EUR (4)
Прирост в месяц:
9.38%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.34 EUR
Максимальная:
34.34 EUR (1.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.71% (34.19 EUR)
По эквити:
0.38% (10.39 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 278
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 29K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.77 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +224.80 EUR
Макс. убыток в серии: -34.07 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I've been trading with EAs for many years, the EA uses multiple confirmation algorithms to find the best entry price and runs multiple strategies internally to spread the risk of the trades.

All trades have a stoploss and takeprofit, but also use a trailing stoploss and trailing takeprofit to minimize the risk, and  maximize the potential of each trade.
Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 06:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.04 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rabbit
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
2.7K
EUR
1
84%
19
68%
21%
5.87
12.84
EUR
2%
1:500
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