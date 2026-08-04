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Luca Schuenemann

Gold Rabbit

Luca Schuenemann
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5 (3)
My name is Luca. With years of experience in both live trading and algorithmic development, I specialize in crafting high-quality Expert Advisors (EAs) designed for real-world performance. My approach is rooted in discipline, precision, and a deep understanding of market behavior—built from
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可靠性
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  • 成长
  • 结余
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交易:
22
盈利交易:
13 (59.09%)
亏损交易:
9 (40.91%)
最好交易:
106.77 EUR
最差交易:
-33.14 EUR
毛利:
293.93 EUR (32 750 pips)
毛利亏损:
-137.04 EUR (13 988 pips)
最大连续赢利:
5 (224.80 EUR)
最大连续盈利:
224.80 EUR (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
17.44%
最大入金加载:
1.45%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.80
长期交易:
21 (95.45%)
短期交易:
1 (4.55%)
利润因子:
2.14
预期回报:
7.13 EUR
平均利润:
22.61 EUR
平均损失:
-15.23 EUR
最大连续失误:
4 (-34.07 EUR)
最大连续亏损:
-86.92 EUR (3)
每月增长:
5.91%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
34.34 EUR
最大值:
87.01 EUR (3.88%)
相对跌幅:
结余:
3.17% (87.01 EUR)
净值:
2.90% (79.60 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 179
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +106.77 EUR
最差交易: -33 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +224.80 EUR
最大连续亏损: -34.07 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

I've been trading with EAs for many years, the EA uses multiple confirmation algorithms to find the best entry price and runs multiple strategies internally to spread the risk of the trades.

All trades have a stoploss and takeprofit, but also use a trailing stoploss and trailing takeprofit to minimize the risk, and  maximize the potential of each trade.
没有评论
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 06:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.04 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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结余
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交易
赢%
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Gold Rabbit
每月30 USD
6%
0
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USD
2.7K
EUR
2
86%
22
59%
17%
2.14
7.13
EUR
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