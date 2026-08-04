- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|USTECm
|4
|EURGBPm
|2
|GBPCADm
|2
|GBPUSDm
|2
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|USDCADm
|1
|AUDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|EURNZDm
|1
|USDJPYm
|1
|EURAUDm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|85
|USTECm
|-15
|EURGBPm
|-2
|GBPCADm
|-13
|GBPUSDm
|6
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|3
|USDCADm
|6
|AUDCHFm
|-2
|EURCADm
|-7
|EURNZDm
|-4
|USDJPYm
|0
|EURAUDm
|-1
|NZDCHFm
|-3
|EURUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|85K
|USTECm
|-29K
|EURGBPm
|-77
|GBPCADm
|-739
|GBPUSDm
|77
|AUDCADm
|392
|AUDUSDm
|135
|USDCADm
|275
|AUDCHFm
|-73
|EURCADm
|-340
|EURNZDm
|-201
|USDJPYm
|2
|EURAUDm
|-42
|NZDCHFm
|-69
|EURUSDm
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
VantaCore Daytrade
Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, FVG setups, and Weekly significant level.
The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.
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