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Watcharin Thongarporn

VantaCore DayTrade

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Trader
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Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Exness-MT5Real38
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
13 (46.42%)
Убыточных трейдов:
15 (53.57%)
Лучший трейд:
31.77 USD
Худший трейд:
-11.48 USD
Общая прибыль:
125.91 USD (106 448 pips)
Общий убыток:
-65.71 USD (51 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (32.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.18 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
77.76%
Макс. загрузка депозита:
54.06%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
14 (50.00%)
Коротких трейдов:
14 (50.00%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
9.69 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-20.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.74 USD (5)
Прирост в месяц:
13.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.86 USD
Максимальная:
24.21 USD (5.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (24.21 USD)
По эквити:
6.12% (27.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 8
USTECm 4
EURGBPm 2
GBPCADm 2
GBPUSDm 2
AUDCADm 1
AUDUSDm 1
USDCADm 1
AUDCHFm 1
EURCADm 1
EURNZDm 1
USDJPYm 1
EURAUDm 1
NZDCHFm 1
EURUSDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 85
USTECm -15
EURGBPm -2
GBPCADm -13
GBPUSDm 6
AUDCADm 6
AUDUSDm 3
USDCADm 6
AUDCHFm -2
EURCADm -7
EURNZDm -4
USDJPYm 0
EURAUDm -1
NZDCHFm -3
EURUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 85K
USTECm -29K
EURGBPm -77
GBPCADm -739
GBPUSDm 77
AUDCADm 392
AUDUSDm 135
USDCADm 275
AUDCHFm -73
EURCADm -340
EURNZDm -201
USDJPYm 2
EURAUDm -42
NZDCHFm -69
EURUSDm 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.77 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.18 USD
Макс. убыток в серии: -20.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

VantaCore Daytrade

Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, FVG setups, and Weekly significant level.

The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.



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2026.08.05 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 06:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Мат. ожидание
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VantaCore DayTrade
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
429
USD
1
0%
28
46%
78%
1.91
2.15
USD
6%
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