- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
16 (47.05%)
亏损交易:
18 (52.94%)
最好交易:
31.83 USD
最差交易:
-20.53 USD
毛利:
184.79 USD (165 318 pips)
毛利亏损:
-91.85 USD (80 504 pips)
最大连续赢利:
5 (32.18 USD)
最大连续盈利:
58.88 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
70.10%
最大入金加载:
54.06%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.84
长期交易:
17 (50.00%)
短期交易:
17 (50.00%)
利润因子:
2.01
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
11.55 USD
平均损失:
-5.10 USD
最大连续失误:
5 (-20.74 USD)
最大连续亏损:
-20.74 USD (5)
每月增长:
22.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.86 USD
最大值:
24.21 USD (5.36%)
相对跌幅:
结余:
5.36% (24.21 USD)
净值:
6.12% (27.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|USTECm
|6
|EURGBPm
|2
|GBPCADm
|2
|GBPUSDm
|2
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|USDCADm
|1
|AUDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|EURNZDm
|1
|USDJPYm
|1
|EURAUDm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|123
|USTECm
|-20
|EURGBPm
|-2
|GBPCADm
|-13
|GBPUSDm
|6
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|3
|USDCADm
|6
|AUDCHFm
|-2
|EURCADm
|-7
|EURNZDm
|-4
|USDJPYm
|0
|EURAUDm
|-1
|NZDCHFm
|-3
|EURUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|123K
|USTECm
|-37K
|EURGBPm
|-77
|GBPCADm
|-739
|GBPUSDm
|77
|AUDCADm
|392
|AUDUSDm
|135
|USDCADm
|275
|AUDCHFm
|-73
|EURCADm
|-340
|EURNZDm
|-201
|USDJPYm
|2
|EURAUDm
|-42
|NZDCHFm
|-69
|EURUSDm
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.83 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +32.18 USD
最大连续亏损: -20.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
VantaCore Daytrade
Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, FVG setups, and Weekly significant level.
The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
461
USD
USD
2
0%
34
47%
70%
2.01
2.73
USD
USD
6%
1:100