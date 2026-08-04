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Сигналы / MetaTrader 5 / Quant Gold Confluence
Rudy Tanureja

Quant Gold Confluence

Rudy Tanureja
Rudy Tanureja

Rudy Tanureja

4.6 (37)
6 продуктов 4 сигнала 5 комментариев
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
8 (40.00%)
Убыточных трейдов:
12 (60.00%)
Лучший трейд:
13.91 USD
Худший трейд:
-14.83 USD
Общая прибыль:
70.64 USD (7 126 pips)
Общий убыток:
-78.44 USD (7 569 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
6.41%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
14 (70.00%)
Коротких трейдов:
6 (30.00%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.39 USD
Средняя прибыль:
8.83 USD
Средний убыток:
-6.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.24 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.34 USD
Максимальная:
38.75 USD (14.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.99% (38.66 USD)
По эквити:
4.99% (12.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -443
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.91 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.28 USD
Макс. убыток в серии: -38.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 12:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 11:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 11:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 06:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quant Gold Confluence
500 USD в месяц
-2%
0
0
USD
292
USD
1
100%
20
40%
6%
0.90
-0.39
USD
12%
1:500
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