- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
8 (40.00%)
Убыточных трейдов:
12 (60.00%)
Лучший трейд:
13.91 USD
Худший трейд:
-14.83 USD
Общая прибыль:
70.64 USD (7 126 pips)
Общий убыток:
-78.44 USD (7 569 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
6.41%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
14 (70.00%)
Коротких трейдов:
6 (30.00%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.39 USD
Средняя прибыль:
8.83 USD
Средний убыток:
-6.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.24 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.34 USD
Максимальная:
38.75 USD (14.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.99% (38.66 USD)
По эквити:
4.99% (12.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-443
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.91 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.28 USD
Макс. убыток в серии: -38.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
292
USD
USD
1
100%
20
40%
6%
0.90
-0.39
USD
USD
12%
1:500