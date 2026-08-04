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信号 / MetaTrader 5 / Quant Gold Confluence
Rudy Tanureja

Quant Gold Confluence

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交易:
21
盈利交易:
8 (38.09%)
亏损交易:
13 (61.90%)
最好交易:
13.91 USD
最差交易:
-14.83 USD
毛利:
70.64 USD (7 126 pips)
毛利亏损:
-78.79 USD (7 586 pips)
最大连续赢利:
3 (22.28 USD)
最大连续盈利:
24.48 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
5.31%
最大入金加载:
3.65%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
14 (66.67%)
短期交易:
7 (33.33%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
8.83 USD
平均损失:
-6.06 USD
最大连续失误:
5 (-38.24 USD)
最大连续亏损:
-38.24 USD (5)
每月增长:
-2.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22.34 USD
最大值:
38.75 USD (14.22%)
相对跌幅:
结余:
11.99% (38.66 USD)
净值:
4.99% (12.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -460
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +13.91 USD
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最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
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最大连续亏损: -38.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.05 × 61
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 12:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 11:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 11:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 06:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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21
38%
5%
0.89
-0.39
USD
12%
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