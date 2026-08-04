- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
8 (38.09%)
亏损交易:
13 (61.90%)
最好交易:
13.91 USD
最差交易:
-14.83 USD
毛利:
70.64 USD (7 126 pips)
毛利亏损:
-78.79 USD (7 586 pips)
最大连续赢利:
3 (22.28 USD)
最大连续盈利:
24.48 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
5.31%
最大入金加载:
3.65%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
14 (66.67%)
短期交易:
7 (33.33%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
8.83 USD
平均损失:
-6.06 USD
最大连续失误:
5 (-38.24 USD)
最大连续亏损:
-38.24 USD (5)
每月增长:
-2.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22.34 USD
最大值:
38.75 USD (14.22%)
相对跌幅:
结余:
11.99% (38.66 USD)
净值:
4.99% (12.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-460
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.91 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.28 USD
最大连续亏损: -38.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
-2%
0
0
USD
USD
292
USD
USD
2
100%
21
38%
5%
0.89
-0.39
USD
USD
12%
1:500